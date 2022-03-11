Украинцы в роуминге: что Kyivstar, Lifecell и Vodafone предлагают абонентам

Какие условия общения в роуминге мобильные операторы предлагают украинцам за границей / Фото: Коллаж: Сегодня
Сегодня украинский бизнес пытается обновить свои услуги и сделать их максимально полезными для людей, проживающих в условиях войны. Мобильные операторы также изменяют свои условия, а иногда предоставляют их бесплатно.
"Сегодня" разобрались, что предлагают украинцам для звонков за рубежом, в частности тем, которые вынужденно покинули Украину из-за военных действий.
Kyivstar
Через несколько дней после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Kyivstar объявили, что абоненты, выезжающие за границу или уже находящиеся там, получат бесплатные бонусные гривни для связи в роуминге. Их можно использовать в течение 30 дней.
По состоянию на 11 марта абоненты автоматически после пересечения границы получают 250 бонусных гривен. Эта услуга доступна в следующих странах:
- Польша;
- Румыния;
- Словакия;
- Молдова;
- Венгрия;
- Германия;
- Италия;
- Литва;
- Чехия.
Кроме того, с абонентов Kyivstar в роуминге не списывают мегабайты в 10 мобильных приложениях. Мегабайты не учитывают ни при текстовых сообщениях, ни при звонках в мессенджерах Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.
Несмотря на эти льготы, для украинцев по всей Европе действуют еще и особые тарифы. Благодаря им стоимость
- 1 Мб интернет составляет 0,10 грн;
- 1 минута входящего звонка или исходящий звонок в стране пребывания или в Украину – 1 грн;
- 1 SMS – 1 грн.
В то же время, в компании подчеркнули, что вместе с другими украинскими операторами в ночь с 24 на 25 февраля перестали предоставлять услуги для абонентов всех мобильных провайдеров России и Беларуси.
Lifecell
28 февраля на официальной странице в Facebook пресс-служба компании сообщила:
"Мы бесплатно насчитываем 1 ГБ и 10 мин. для звонков в Украину и для общения в стране пребывания на 30 дней. Начисления состоятся для находящихся абонентов Lifecell и всех прибывающих на территорию Молдовы, Румынии, Польши, Венгрии и Словакии" .
Уже с 5 марта услуги оператора расширились. Компания опубликовала большой перечень стран, где абоненты могут использовать 5 ГБ мобильного интернета. Эти страны:
- Польша;
- Словакия;
- Молдова;
- Венгрия;
- Румыния;
- Австрия;
- Чехия;
- Хорватия;
- Эстония;
- Германия;
- Греция;
- Латвия;
- Литва;
- Швеция;
- Нидерланды;
- Италия;
- Бельгия;
- Болгария;
- Франция;
- Лихтенштейн;
- Люксембург;
- Македония;
- Черногория;
- Сербия;
- Словения;
- Испания;
- Турция.
Эти 5 ГБ активируются как только человек подключает мобильный интернет в любой из указанных стран. Такой пакет услуг доступен до 31 марта.
Для абонентов находящихся в Украине Lifecell ежедневно насчитывает дополнительные 60 минут для звонков на все мобильные и городские номера по Украине. Поэтому звонить можно даже тогда, когда на счете нет средств.
Vodafone
Этот оператор запустилуслугу "Доступный роуминг", которая действительна 30 дней. В пакет входят:
- 400 МБ мобильного интернета;
- 60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера страны пребывания.
Услуга бесплатна при подключении впервые. Уже за вторым подключением абонент должен оплатить 100 грн. Подключиться к ней можно через приложение My Vodafone.
Услуга действует для украинцев в таких странах:
- Польша;
- Молдова;
- Венгрия;
- Румыния;
- Германия;
- Чехия.
Национальный роуминг
Ранее "Сегодня" сообщали, что мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг. Прежде всего, он будет подключен в зоне активных боевых действий и впоследствии по всей территории Украины.
Что нужно знать об использовании национального роуминга для абонентов:
- название сети может измениться на ту, покрытие которой используется;
- национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов;
- тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.
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