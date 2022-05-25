Украинцы снова выбирают судьбу страны в "Дії" – за что можно проголосовать

Монастырский объявил новый опрос в "Дії" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
В приложении государственных услуг "Дія" появился новый опрос, который может пройти каждый желающий.
Об этом компания сообщила на своем Telegram-канале.
Вопрос звучит так: Какой вариант владения оружием вы считаете уместным? Речь идет об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения.
Как проголосовать?
В разделе "Послуги" выберите "Опитування" и выберите один из трех вариантов:
- для специальных нужд;
- для личной защиты;
- я против.
Торопитесь, поскольку опрос будет продолжаться всего 7 дней, принять участие в нем могут только совершеннолетние граждане.
"Дія" запустила новую услугу
Теперь на портале украинцы могут оформить пособие по безработице онлайн.
Получить такой статус и выплаты за него может человек, который был официально трудоустроен, но потерял работу из-за войны.
Также безработными могут считаться:
- те, кто не может продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения;
- зарегистрированные на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.
Чтобы получить статус безработного и ежемесячные выплаты, необходимо:
- зайти в меню "Послуги" и выбрать пункт "Допомога по безробіттю";
- подтвердить, что вы потеряли работу, однако не являетесь студентом дневной формы обучения;
- выбрать город и центр занятости, где хотите получить статус безработного;
- оставить паспортные и контактные данные, выбрать периодичность получения выплат и карту "єПідтримки", на которую они придут;
- внимательно перепроверить заявление и подтвердить его.
Обратите внимание, что эту услугу нужно искать на портале, а не в приложении.
"Сегодня" раньше писали, какую услугу для ВПЛ вернула "Дія", и рассказывали, кто благодаря приложению может забыть о походах в ЦНАП.