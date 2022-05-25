Украинцы снова выбирают судьбу страны в "Дії" – за что можно проголосовать

Монастырский объявил новый опрос в "Дії" / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В приложении государственных услуг "Дія" появился новый опрос, который может пройти каждый желающий.

Об этом компания сообщила на своем Telegram-канале.

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Вопрос звучит так: Какой вариант владения оружием вы считаете уместным? Речь идет об обороте огнестрельного оружия среди гражданского населения.

Видеоинструкция по прохождения опроса Видео: Министерство цифровой трансформации

Как проголосовать?

В разделе "Послуги" выберите "Опитування" и выберите один из трех вариантов:

для специальных нужд;

для личной защиты;

я против.

Торопитесь, поскольку опрос будет продолжаться всего 7 дней, принять участие в нем могут только совершеннолетние граждане.

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"Дія" запустила новую услугу

Теперь на портале украинцы могут оформить пособие по безработице онлайн.

Получить такой статус и выплаты за него может человек, который был официально трудоустроен, но потерял работу из-за войны.

Также безработными могут считаться:

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те, кто не может продолжать деятельность как ФЛП из-за военного положения;

зарегистрированные на временно оккупированных территориях или там, где ведутся активные боевые действия.

Чтобы получить статус безработного и ежемесячные выплаты, необходимо:

зайти в меню "Послуги" и выбрать пункт "Допомога по безробіттю";

подтвердить, что вы потеряли работу, однако не являетесь студентом дневной формы обучения;

выбрать город и центр занятости, где хотите получить статус безработного;

оставить паспортные и контактные данные, выбрать периодичность получения выплат и карту "єПідтримки", на которую они придут;

внимательно перепроверить заявление и подтвердить его.

Обратите внимание, что эту услугу нужно искать на портале, а не в приложении.

"Сегодня" раньше писали, какую услугу для ВПЛ вернула "Дія", и рассказывали, кто благодаря приложению может забыть о походах в ЦНАП.