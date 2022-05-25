Українці знову обирають долю країни у "Дії" – за що можна проголосувати

Монастирський оголосив нове опитування у "Дії" / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні
У застосунку державних послуг "Дія" з’явилося нове опитування, яке може пройти кожен охочий користувач.
Про це компанія повідомила на своєму Telegram-каналі.
Питання звучить так: Який варіант володіння зброєю ви вважаєте доречним? Йдеться про обіг вогнепальної зброї серед цивільного населення.
Як проголосувати?
У розділі "Послуги" оберіть "Опитування" та виберіть один із трьох запропонованих варіантів:
- для спеціальних потреб;
- для особистого захисту;
- я проти.
Поспішайте, оскільки опитування триватиме усього 7 днів, взяти участь у ньому можуть тільки повнолітні громадяни.
"Дія" запустила нову послугу
Тепер на порталі українці можуть оформити допомогу по безробіттю онлайн.
Отримати такий статус і виплати за нього може людина, яка була офіційно працевлаштованою, але втратила роботу через війну.
Також безробітними можуть вважатися:
- ті, хто не може продовжувати діяльність як ФОП через воєнний стан,
- зареєстровані на тимчасово окупованих територіях чи там, де ведуться активні бойові дії.
Щоб отримати статус безробітного і щомісячні виплати, необхідно:
- зайти в меню "Послуги" та обрати пункт "Допомога по безробіттю";
- підтвердити, що ви втратили роботу, однак не є студентом денної форми навчання;
- обрати місто та центр зайнятості, в якому хочете отримати статус безробітного;
- залишити паспортні та контактні дані, обрати періодичність отримання виплат та картку "єПідтримки", на яку вони прийдуть;
- уважно перевірити заяву ще раз та підтвердити її.
Зауважте, що цю послугу потрібно шукати на порталі, а не у застосунку.
"Сьогодні" раніше писали, яку послугу для ВПЛ повернула "Дія", і розповідали, хто завдяки застосунку може забути про походи в ЦНАП.