Украинцы снова могут покупать жилье: сколько стоят квартиры в Киеве

Киевляне активно публикуют объявления о продаже жилья / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Государственный реестр прав на недвижимое имущество закрыли с начала военного положения, чтобы уберечь украинцев от утечки персональных данных и мошенников. Теперь этот реестр был открыт, покупать и продавать жилье можно, хотя и с некоторыми ограничениями.

"Сегодня" просмотрели самые свежие объявления о продаже квартир в Киеве и рассказывают, за сколько можно купить жилье в столице.

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Предложения и цены на любой вкус

Ежедневно появляется очень много новых объявлений. Одно из самых свежих предлагает двухкомнатную квартиру на Виноградаре. Общая площадь – 74 м кв., рядом есть много магазинов, ТЦ, садики, больницы и т.д. За такую квартиру владельцы просят 93 500 долларов (около 2 837 684 грн).

Трехкомнатная квартира в Дарницком районе на 103 м кв. можно купить уже за 179 000 дол. (5 432 573 грн). Дом находится рядом с метро, в каждой комнате есть кондиционер и телевизор, а мебель выполнена под заказ. А за дополнительную плату будет и место на паркинге рядом.

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Значительно дешевле можно купить однокомнатную квартиру в Деснянском районе. Ее площадь 43 м кв., она полностью меблирована, а рядом с домом есть супермаркет, парк, остановка для транспорта и озеро. За такое жилье придется отдать 65 000 дол. (1 972 722 грн).

В целом цены достаточно неоднородны. Есть варианты как за 90 000 дол. (2 731 461 грн), так и в два раза дороже – 180 000 дол. (5 462 922 грн). Соответственно, условия у них тоже разные.

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Ограничение на продажу-покупку недвижимости от Минюста

Ранее "Сегодня" объясняли, что совершать нотариальные действия с недвижимостью могут только нотариусы, определенные в специальном перечне от Минюста. Это граждане, зарегистрированные на территории Украины и ранее не запятнавшие репутацию недобросовестными действиями.

В то же время недвижимость нельзя будет передавать как вклад в уставный капитал юридического лица или получать в связи с выходом из состава участников.

Оформить отчуждение недвижимого имущества, ипотеку, доверительную можно будет только в пределах области, где она расположена. Исключение составляют только действия недвижимости в Киеве и Киевской области, кроме случая государственной регистрации в результате оформления наследства.

Новые доверенности на распоряжение недвижимым имуществом по-прежнему должны оформляться на нотариальном бланке. А чтобы предотвратить махинации с жильем, его можно будет отчуждать только через месяц после приобретения или позже. Эти и другие ограничения действуют в Украине в условиях военного положения.

Мы также писали, что рынок аренды коммерческой недвижимости в Украине изменился с начала войны, в некоторых городах цены значительно выросли. Где теперь выгодно арендовать коммерческую недвижимость, читайте здесь.

"Сегодня" также рассказывали, нужно ли сейчас платить за придомовую территорию.