Украинцы смогут обменивать гривню в еще одной стране Европы: каковы условия

Наличную гривню теперь можно обменять в Италии / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Все больше европейских стран позволяют украинцам менять наличные гривни на местную валюту. Недавно такая финансовая услуга появилась в Швеции, Италии и Бельгии в Нидерландах, а совсем скоро обменять наличку можно будет и в Италии.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

Реклама

Условия обмена

Обменивать гривни на евро в Италии можно будет с 21 июня. Услуга доступна гражданам Украины, в том числе несовершеннолетним, которые получили разрешение на временное пребывание в Италии или которым предоставлена ​​международная защита.

Отметим, что несовершеннолетние украинцы могут обменивать валюту только при сопровождении их законных опекуном.

Один человек может обменять на евро до 10 000 грн.

Реклама

Обмену подлежат банкноты номиналом от 1 тыс. гривень (банкноты меньших номиналов и монеты обмениваться не будут). Также нельзя обменять сильно изношенные банкноты или с дефектами.

Где обменивать наличку

В филиалах итальянского центробанка (аналог украинского НБУ) на территории страны или же в учреждениях коммерческих банков.

Перечень более 400 отделений банков-партнеров по всей Италии есть на сайте Банка Италии.

Реклама

Вывоз валюты из Украины

Президент Владимир Зеленский подписал закон о штрафах за вывоз через границу незадекларированных товаров и иностранной валюты.

Согласно закону, административная ответственность за недекларирование валютных ценностей в сумме свыше 10 тыс. евро на лицо предполагает штраф размером 20% от суммы, превышающей разрешенную для вывоза без декларирования сумму.

Ранее мы рассказывали, какие лимиты на снятие наличных действуют для украинцев зарубежом. Также мы писали, что происходит с валютой в Украине и какие рычаги влияния могут изменить ситуацию.