Украинцы пожаловались на бедность, а цены на продукты снова взлетели – самое главное о деньгах СЕГОДНЯ

Сайт "Сегодня" собрал все самые важные экономические новости понедельника, 9 августа

В Украине повысились цены. Коллаж: "Сегодня"

В июле в Украине выросла инфляция в годовом выражении до 10,2%, а исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик решил уйти в отставку.

Цены на автогаз взлетели

В понедельник, 9 августа, в Украине на заправках рекордно выросла средняя стоимость сжиженного газа – 17,22 грн за литр.

В сети ОККО автогаз подорожал на 30 копеек за литр, до 17,99 грн, а на АЗС AMIC выросла цена на 7 копеек за литр, до 17 грн.

А вот на 20 копеек цены подняли такие заправки: "Параллель", "Автотранс", UPG, Glusco, "Катрал", "Авантаж 7", Marshal.

В пределах 5-15 копеек за литр повысили цены такие сети: SOCAR, "БРСМ-Нафта", BVS Chipo, Mottо.

Потребительские цены снова подскочили

Потребительская инфляция в Украине в июле 2021 года в годовом выражении, по сравнению с июлем 2020 года, вросла до 10,2%. Это на 1 процентный пункт ниже, чем было зафиксировано в июне-2021. С начала года потребительские цены выросли на 6,5%.

Продукты и безалкогольные напитки. Цены в июле снизились на 0,1%. При этом сильнее всего подешевели овощи – на 8,1%. На 0,5-0,7% снизились цены на подсолнечное масло, сало и фрукты. Зато подорожал сахар на 6,7%, а мясо, мясные продукты, масло, кисломолочная продукция, сметана, яйца – на 0,3-0,8%.

Алкогольные напитки и табачные изделия. Цены на эту категорию товаров повысились на 0,8%, в т.ч. на табачные изделия – на 0,9%, на алкогольные напитки – на 0,7%.

Одежда и обувь. Эти товары, по подсчетам Госстата, подешевели на 5,2%. В частности, цены на обувь снизились на 5,8%, на одежду – на 4,7%.

Транспорт. Услуги транспорта подорожали на 1,1% в первую очередь за счет подорожания топлива и масел на 2,7%.

Реклама

Руководитель "Укрзализныци" уходит в отставку

Исполняющий обязанности председателя правления "Укрзализныци" Иван Юрик уходит в отставку – его заявление об увольнении удовлетворил наблюдательный совет.

Иван Юрик продолжит выполнять свои обязанности на посту члена правления, ответственного за финансы. Наблюдательный совет рекомендует Кабинету министров удовлетворить указанное заявление и принять соответствующее решение. Его преемником может стать Александр Камишин.

Иван Юрик уходит в отставку. Коллаж: "Сегодня" / Фото: Укринформ

Украинцы пожаловались на бедность

Большая часть украинцев относит себя к категории бедных граждан, только 1% опрошенных относит себя к среднему классу, считая себя достаточно обеспеченными. Бедными считают себя 67,1% украинцев.

У большинства опрошенных за последний год материальное положение осталось без изменений (42,3%), у остальных ситуация сложилась таким образом:

улучшилось – 2%;

скорее улучшилось – 4,2%;

скорее ухудшилось – 29,5%;

ухудшилось – 22%.

Зеленый свет для "инвест-нянь"

В понедельник, 9 августа, Кабинет министров Украины принял необходимые подзаконные акты для практической реализации закона об "Инвест-няне". Теперь потенциальные инвесторы могут подавать соответствующие заявки.

Принятие постановления позволит контролировать реализацию инвестиционных проектов со значительными инвестициями и то, как государство предоставляет поддержку. На сегодняшний день есть уже более 25 инвесторов, которые хотят воспользоваться "инвест-нянями" и обратились к UkraineInvest.

Также смотрите все самые важные новости в сюжете "Сегодня":