Украинцы пересаживаются на электрокары: какие авто выбирают чаще всего

За 2021 год в Украине первую регистрацию прошли 7,9 тыс. электромобилей / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцы в ноябре приобрели 905 авто на аккумуляторных источниках питания (BEV). По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 76%.

Об этом сообщает Укравтопром.

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Самым популярным в стране легковым электромобилем стал Nissan Leaf. Related Articles – 178 автомобилей.

На втором месте – Tesla Model 3 – 64 автом.

На третьем месте Chevrolet Bolt – 46 машин.

Четвертым стал Volkswagen e-Golf – 43 шт.

На пятом месте сразу две модели Renault Zoe и Tesla Model S – 38 регистраций.

А из 57 коммерческих электромобилей, получивших украинские номера, 44 – Renault Kangoo Z.E.

Кроме того, в стране выросла доля новых машин среди электромобилей. Если в прошлом году доля новых авто составила 10%, то в ноябре этого года – 18%.

За 2021 год в Украине первую регистрацию прошли 7,9 тыс. ед. автотранспортных средств на аккумуляторных источниках питания Это на 16% больше, чем в прошлом году. А новые авто в этом количестве – 16%.

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Самыми популярными стали:

Nissan Leaf и Audi E-Tron – 108 штук;

На втором месте Mercedes-Benz EQC – 100 штук;

Porsce Taycan – 83 штуки.

Штрафы для "евробляхеров"

10 ноября закончился льготный период растаможки авто на европейских номерах.

Отныне такой автомобиль может остановить патрульный и выписать штраф в размере 8,5 тыс. грн.

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Но и это еще не все, потом данные могут передать Таможенной службе и там наложить штраф в размере 150 тыс. грн, а нерастаможенное авто придется вывезти за территорию страны.

Ранее мы сообщали, что стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы в ноябре 2021 года. За месяц украинцы успели приобрести и зарегистрировать 8,7 тыс. новых легковушек.

Напомним, что автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание подержанных автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.