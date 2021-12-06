Довоенный раритет и "дедушкин "Запорожец": какие авто можно выгодно продать за границей

В Европе настоящий бум на янгтаймеры, авто, которым меньше 50 лет – особенно на лимитированные модели

Максимально выгодными будут раритетные автомобили, которые приобрели и реставрировали с целью перепродажи / Фото: Коллаж: Сегодня

В то время, как украинцы покупают б/у автомобили из Европы и США, некоторые наши соотечественники, напротив, ищут автомобили в Украине, чтобы продать их за границу.

Как пишет ТопЖир, например Dodge Viper, который в данный момент реставрируют в Украине, или культовый Mercedes 90-х продают по цене нового Lamborghini Huracan.

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Какие автомобили можно выгодно продать?

В первую очередь спрос на автомобиль зависит от его состояния. Ведь "автохлам" никто не захочет покупать, однако если это раритет или какой-то необычный автомобиль, то и он будет дорого стоить.

Высокой будет и цена автомобиля, максимально приближенная к оригиналу. Зарубежные покупатели не любят тюнинг, каким бы дорогим он ни был.

Максимально выгодными будут раритетные автомобили, которые приобрели и реставрировали с целью перепродажи. Однако, если у кого-то в гараже стоит машина родной окраски и с минимальным пробегом, то она может стоить гораздо дороже, чем раритет.

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Что с советскими и ретро авто?

На такие авто всегда будет спрос, ведь эмигранты всегда склонны ностальгировать по родине, так что будут рады купить "дедушкин "Запорожец".

На такие автомобили проще всего найти покупателя в США и прибалтийских странах. Иногда и в Германии.

Тем не менее, иностранцы редко обращаются к частным продавцам, поэтому следует доверить поиск покупателя посредникам или иностранным сайтам.

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Если оценивать довоенные автомобили, то наибольшим спросом пользуются модели марок, которые до наших дней прекратили свое существование и трофейные, которые возили чиновников и военных. Речь идет не только об иностранных моделях, но и о советских Чайках, ЗИЛах, ЗИСах и других.

Какой спрос на янгтаймеры и спорткары?

В Европе настоящий бум на янгтаймеры, автомобили, которым меньше 50 лет. Особой популярностью пользуются лимитированные и/или заряженные версии. Ценными стали хэтчбеки, такие как популярный VW Golf GTI, особенно первой генерации.

В Украине таких автомобилей не много, однако здесь их можно купить в 4-5 раз дешевле, чем за границей, так что это хорошая инвестиция.

Дорого стоят легенды 80-90-х, такие как:

Ford Sierra XR 4X4;

Sierra Cosworth;

Escort RS Cosworth;

Lotus Omega;

Omega EVO 500

Например, Mercedes-Benz W124 E500 Wolf может стоить более 40 тысяч евро, а E60 AMG – сотни тысяч евро.

Дорого стоят и японские автомобили 30-40-летней давности. Особенно ценны они не только в США и Европе, но и в Эмиратах. К примеру, Honda City Turbo в Европе стоит дороже 20 тысяч евро, а в Украине несколько лет назад ее продавали за 5000 долларов.

Спорткаров у нас немного, но были, например, Jaguar XJ220 и Lamborghini Diablo, на которые "охотятся" в Европе.

Что покупают украинцы?

Стало известно, какие автомобили чаще всего покупали украинцы в ноябре 2021 года. За месяц украинцы успели приобрести и зарегистрировать 8,7 тыс. новых легковушек.

Наши соотечественники покупают:

Kia Sportage;

Renault Duster;

Toyota Rav-4;

Nissan X-Trail;

Chery Tiggo 4;

Mitsubishi Outlander;

Peugeut 301;

Renault Sandero;

Toyota Land Cruiser Prado;

Suzuki SX4.

Ранее мы сообщали, что в Украине в 2022 году до 15% подорожают подержанные автомобили. На рост цен повлияли карантинные ограничения – из-за введенных запретов украинцы решаются на покупку бюджетных автомобилей.

Напомним, что автоэксперт Александр Товстоног объяснил, что на подорожание подержанных автомобилей влияет ситуация на новом рынке – все взаимосвязано.