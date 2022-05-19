Украинцы начали массово скупать авто: какие выбирают больше всего

На какие автомобили вырос спрос во время войны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала военного положения ожидалось, что спрос на авто упадет. В стране сложная экономическая ситуация, к тому же возник кризис горючего, и цены на бензин выросли.

Однако, как сообщают аналитики OLX, количество поисковых запросов "Авто" после 24 февраля выросло на 37% и составляет около 193 млн запросов в категории. Так какой транспорт нужен украинцам?

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Начали искать то, чего раньше не искали вообще

Исследования показывают, что важной стала скорость покупки транспорта. Запрос "срочно" вырос на сайте в 5 раз.

Также украинцы активнее стали искать авто за границей. Аналитики отмечают, что по сравнению с мартом 2021 года, в марте этого года число поисковых запросов в категории "Автомобили из Польши" выросло на 13%. И это было еще до подписания закона о "нулевой" растаможке.

"Интересно, что преобладают поисковые запросы, отвечающие потребностям ВСУ и волонтеров: "внедорожник", "бус", "минивэн", "гольф 4". Таких авто в марте прошлого года не искали вообще", – говорится в сообщении.

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Также по Украине сейчас есть такая статистика:

ключевое слово "спринтер" в 2022 году искали на 50% чаще;

"рено трафик" вдвое чаще;

в то же время BMW все еще остается в топе позиций, но спрос упал на 45%.

Важно, что на авторынке наиболее активными покупателями сейчас есть волонтеры, благотворители и общественные организации. Они преимущественно покупают авто для нужд армии и гуманитарных перевозок.

На какие автомобили в Украине может возникнуть дефицит

Ранее "Сегодня" писали, что после того как на АЗС исчез бензин, продажи электромобилей резко выросли. Однако до недостатка электрокаров может привести не только ситуация с нехваткой горючего.

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Морские порты с начала вторжения РФ заблокированы. Они являлись основным каналом для завоза электрокаров. На складах в Украине запасов почти не осталось. А завозить авто по альтернативным путям очень дорого.

К тому же у некоторых компаний запасы на складах не просто кончились. Многие пострадали от боевых действий. Все это и приводит к тому, что спрос на электромобили может быть неудовлетворен.

Мы рассказывали также, что украинские АЗС начали заключать первые соглашения на поставку топлива по нерегулируемым ценам. Читайте какую стоимость горючего предлагают в этих сделках.

"Сегодня" также писали о том, что дефицит бензина в Украине задел всю Европу. Эксперт рассказал "Сегодня", как недостаток бензина в Украине заставит мир перестроить всю логистическую систему.