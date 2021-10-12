Украинцы могут выйти на пенсию уже в 60 лет. Кому повезет?

Пенсия по возрасту назначается по достижении 65 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинки могут выйти на пенсию в 60 лет, несмотря на то, то в Украине пересмотрен пенсионный возраст для женщин.

Об этом сообщает Пенсионный курьер.

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Украинцы объясняют, что наравне с возрастом очень важен страховой стаж, заработанный будущей пенсионеркой. Таким образом, если украинка наработала 28 лет пенсионного стажа, то она может уйти на заслуженный отдых уже в 60 лет.

Отметим, что этот показатель будет ежегодно увеличиваться, пока не достигнет 35 лет:

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в 2022 году — не менее 29 лет стажа;

в 2023 году — не менее 30 лет стажа;

в 2024 — не менее 31 года стажа;

в 2025 — не менее 32 лет;

в 2026 — не менее 33 лет;

в 2027 — не менее 34 лет;

с 2028 года — не менее 35 лет стажа.

Если лицо не имеет 28 лет стажа, то выйти на пенсию по возрасту можно будет в 63 года со стажем 21 год. Если же и такого стажа нет, то тогда пенсия по возрасту назначается по достижении 65 лет.

Средняя пенсия по Украине

Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).

Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);

от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);

от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);

от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);

более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).

Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.

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Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.