Украинцы могут сами выбрать военную марку страны — как это сделать в "Дія"

Вариантов у вас будет 5 / Фото: Укрпочта, Дія, Коллаж: Сегодня
Каждый украинец может теперь выбрать новую военную марку страны. Для этого следует воспользоваться приложением "Дія".
Как это правильно сделать, "Дія" рассказала в Telegram.
Алгоритм действий таков:
- зайдите в приложение;
- нажмите "Услуги" – "Опрос";
- выберите 1 из 5 вариантов.
Заметим, что дизайн первой марки выбирали 8 тысяч человек. Сейчас в опросе могут принять участие более 17 миллионов пользователей мобильного приложения.
125 тыс. гривен в поддержку бизнеса в Украине
В Украине запускают грантовый фонд в поддержку бизнеса во время войны. Рассчитан он на 300 микро- и малых предприятий.
Сумма гранта составляет 125 тыс. грн (4000 евро). Заявку на участие можно подать уже с сегодняшнего дня на портале "Дія".
Заявку на грант может подать:
- бизнес, расположенный в области, где ведутся или велись боевые действия;
- бизнес, выехавший из этих областей и временно обустроился в более безопасном городе;
- бизнес, который пострадал в результате боевых действий, но продолжает работать и может это подтвердить.
Приоритет в отборе предоставляется компаниям, которые производят жизненно необходимые товары для украинцев и ВСУ. Отбором заявок будет заниматься комиссия по независимым бизнес-экспертам.
Напомним, на портале "Дія" запустили еще одну услугу для бизнесменов. Теперь можно внести изменения в фамилию, имя, отчество и местонахождение ФЛП онлайн.
Раньше мы писали, что украинцы снова могут получить 6,5 тыс. гривен помощи.