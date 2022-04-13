Украинцы массово меняют дизайн карт через Приват24 – самый популярный скин (фото)

В ПриватБанке рассказали о популярности новых дизайнов / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Более полумиллиона клиентов ПриватБанка изменили дизайн виртуальных карт на патриотический.

Об этом сообщил пресс-секретарь банка Олег Серга на своем Telegram-канале.

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По его данным, самым популярным скином для карты стала "Паляниця". Эти дизайны ПриватБанк запустил в начале войны, они доступны для пользователей Приват24 и цифровых кошельков Apple Pay и Google Pay.

Карта с дизайном "Паляниця" стала самой популярной, такой дизайн установили 80 тысяч украинцев, она относится к коллекции "Победа за Украиной!".

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Также успехом пользуются патриотические обложки из серии "Ми з України!". Скины "Добрий вечір! Ми з України", "Чорнобаївка" и другие выбрали для своих карт более 100 тысяч клиентов ПриватБанка.

Выплаты через ПриватБанк

Многие украинцы подали заявку на получение материального пособия от государства в размере 6,5 тыс. грн. Заявки прошли успешно, а выплаты до сих пор не пришли некоторым людям, в том числе через ПриватБанк.

В финучреждении рассказали, что деньги для этих выплат перечисляет Министерство экономики, и оно еще не предоставило полную сумму.

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То есть свои 6,5 тыс. грн получат все, кто успел успешно подать заявку до 31 марта, сразу после того, как банкам поступят деньги от Минэкономики.

"Сегодня" также писали, за что банки блокируют деньги на счетах украинцев, и рассказывали, как через ПриватБанк получить выплату переселенцам.