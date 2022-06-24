Украинцы больше не покупают технику? Что произошло с популярными товарами

Что произошло с ценами на технику в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

С начала полномасштабной войны в Украине резко удорожала техника. По некоторым оценкам рост стоимости произошел на 12-20%.

О том, как изменился спрос и в чем причины удорожания, в интервью Forbes рассказал директор сети магазинов "Фокстрот" Алексей Зозуля.

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Спрос упал вдвое, стабильного рынка уже не существует

Во многих сетях работают только части магазинов. Некоторые вообще не смогут открыться из-за боевых действий. И стабильного рынка, по словам Зозули, уже нет.

"В целом спрос упал вдвое. Есть такие категории, которые упали катастрофически, но есть воздержавшиеся, и которые даже увеличили продажи. К примеру: в марте продажи телевизоров снизились до 70%, неактуальной на тот момент была встроена бытовая техника", – отметил руководитель компании.

В то же время резко возрос спрос на павербанки, аксессуары для смартфонов, мелкую бытовую технику и т.п. потому, что волонтерам или вынужденным переселенцам нужны были эти товары для армии и быстрого обустройства быта.

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Слишком сложной из-за боевых действий стала и логистика. Она заметно подорожала, в том числе из-за цен на топливо. Кроме того, компании несут потери из-за обстрелов и разрушений складов. В общем, это все складывается в картину, где цены на бытовую технику и электронику для населения выросли. Хотя и не так сильно, как могли бы.

"С начала войны цены выросли где-то на 12–20% в Украине. Если бы не решение о критическом импорте, они выросли бы гораздо больше. Ведь именно отмена пошлины частично компенсировала валютные риски, стоимость логистики, которая выросла просто колоссально", – объяснил Зозуля.

Уменьшился и ассортимент. Морские порты, по которым проходило 70% товаров, заблокированы. Кое-что было потеряно, а для большего импорта не хватает мощностей и каналов.

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Несмотря на все сейчас на рынке заметное оживление, поскольку украинцы постепенно возвращаются из-за границы и начинают покупать больше. По словам Зозули, потребители стали менее чувствительны к сервису. А вот сколько будет продолжаться такая ситуация, зависит и от войны, и от экономического состояния, и от настроений и покупательной способности людей.

Украинцы могут ощутить дефицит стекла

Как мы рассказывали ранее, основными поставщиками стекла для окон до полномасштабной войны были Россия и Беларусь. Теперь производители вынуждены искать новые источники поставок, в основном в Европе.

Но ожидаемо, цены будут выше. Стоимость продукции на рынке уже стремительно выросла: если еще в апреле средняя стоимость квадратного метра оконного стекла составила 270-320 грн, то сейчас его продают по 300-600 грн за кв.м, иногда цены достигают 750 грн и выше.

По предварительным подсчетам, только в центральную часть Украины необходимо снабжать до 290 тыс. кв.м стекла в месяц. Особенно стекло потребуется при восстановлении разрушенных оккупантами домов. Однако по прогнозам, если поставки из ЕС будут налажены, то дефицит будет не таким ощутимым.

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