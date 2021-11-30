Украинцев ждет повышение налогов: сколько придется платить с 1 декабря

Украинцев ждет повышение налогов с 1 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня
Уже с 1 декабря 2021 года в Украине предусмотрено повышение ряда налогов, а именно ЕСВ (Единый социальный взнос), единый налог для физических человек предпринимателей (ФЛП первой и второй группы).
Соответствующие изменения заложены в проекте бюджета на данный год и связаны с ростом прожиточного минимума и минимальной заработной платы.
Таким образом, с 1 декабря будем платить следующие налоги:
- Минимальный размер ЕСВ увеличится до 1430 грн (был 1320 грн);
- Единый налог для ФЛП первой группы – до 268 грн (был 260);
- Единый налог для ФЛП второй группы – 1430 грн (был 1200).
Однако это не единственное нововведение для малых и средних предпринимателей, и уже с 1 января все ФЛП (кроме первой группы с доходом менее 1 млн. грн. в год) должны установить кассовые аппараты в рамках программы по фискализации.
Прожиточный минимум в Украине
С 1 декабря размер прожиточного минимума вырастет с 2294 грн до 2393 грн, а для трудоспособных лиц составит 2481.
Для других групп населения показатель также поднимут:
- для детей до 6 лет с 2013 грн до 2100 грн;
- для детей от 6 до 18 лет – с 2510 до 2618;
- для человек, потерявших трудоспособность – с 1854 грн. до 1934 грн.;
- декретная помощь для безработных – с 2635 до 2749 грн;
Раньше мы рассказывали, что кроме налогов возрастут и социальные выплаты для некоторых групп населения, а также пособие по безработице.