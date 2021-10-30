Украинцев ждет новый курс? Что будет с долларом до конца года

До конца года доллар в Украине может подорожать / Фото: Коллаж: Сегодня

В октябре 2021 года украинская гривня методично отвоевывала свои позиции, а в конце прошлой недели и вовсе опустилась до 26,20 грн за доллар – это был минимум с марта 2020 года.

Как рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, помимо устойчивого фактора в пользу гривни в виде улучшения макроэкономической ситуации и активных повышений ключевой ставки НБУ, в октябре на стороне гривни было общее отступление доллара.

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Он отмечает, что американская валюта сдавала позиции из-за таких краткосрочных факторов как невозможность производить заимствования на долговых рынках из-за потолка госдолга. Эта проблема решилась в начале октября. Отдельно гривне помогали высокие цены на сырьевой экспорт Украины.

"В начале месяца мы также видели многомесячные минимумы по евро на 30,42, откуда евро чуть скорректировался вверх до 30,70", – говорит руководитель EXANTE.

По его словам, с конца прошлого года гривня к доллару движется в рамках сформировавшего торгового диапазона. С июля это движение сосредоточено в нижней части этого канала, отражая усиление спроса на гривну.

"Однако мы не ожидаем, что до конца года эта тенденция сумеет сохраниться. Факторы давления на доллар были временными, и теперь становится все более актуальным вопрос выхода казначейства США на долговые рынки с огромными размещениями, что будет пылесосить ликвидность рынка", – отмечает Владимир Позний.

В первую очередь в подобных ситуациях под давлением оказываются наиболее слабые валюты, в роли которой сейчас турецкая лира. Однако очень быстро внимание игроков переключается на "фиксацию прибыли" в заметно выросших в цене инструментов.

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Что будет с курсом доллара и евро до конца года

Как говорит эксперт, гривня часто под усиленным давлением в финале года. Неудачная сезонность настраивает на коррекционный откат доллара к гривне до 27,12 или выше – до 27,5. Евро в этом случае до конца года может подскочить до 31,7 или даже до 32,2.

Однако Владимир Позний считает, что такая "перезарядка" инвесторов вряд ли изменит глобальный тренд гривни, которая имеет высокие шансы на продолжение роста благодаря жесткой монетарной политике и повышенным темпам роста мировой экономики, что идет на пользу сырьевым ценам и глобальному спросу на риски.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время. Также мы писали, что согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.