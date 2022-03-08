Украинцев ждет дефицит? Что будет с рынком топлива и куда докатятся цены на бензин

В некоторых областях может быть сложная ситуация с поставками бензина и газа / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украина все больше чувствует нехватку горючего. Убегая от пуль и бомбардировок, водители часами выстаивают очереди на АЗС и часто остаются ни с чем. Сети АЗС приходят в себя от первого шока и пытаются возобновить работу.

Как сейчас работают заправки и насколько хватит бензина, выяснили "Сегодня".

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В основном действуют ограничения – бак заполняют не более чем на 20-30 литров. Сейчас ситуация меняется ежеминутно, и некоторые заправки могут не работать, сообщили нам в сети ОККО. В приоритете обеспечить горючим авто спецслужб и критической инфраструктуры. К примеру, станции WOG обслуживают такой транспорт без очереди.

"Компании сейчас пытаются наладить поставки и работать до тех пор, пока безопасно" , – добавляют в крупнейшей сети "Укрнафта". Впрочем, Украине сложно обеспечить себя полностью горючим собственного производства.

Как рассказал нам аналитик компании "Нефтерынок" Александр Сиренко, сейчас работает только один завод из шести имеющихся. В целом он обеспечивает 50% от потребности. Здесь следует отдать должное большим сетям АЗС. Несмотря на отказ от белорусского и российского импорта, они продолжают соблюдать предельные цены на топливо.

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Что происходит с ценами на горючее

По данным Минэкономики, литр бензина не может продаваться более чем за 38 грн. 34 коп., а дизель стоит более 35 грн. 92 коп. Исключение – это горючее премиум-класса. По сути, Россия и Беларусь потеряли для себя крупного потребителя в лице нашего государства. Страна-агрессор недосчитается не менее 3 млрд долларов годового дохода.

"Для Беларуси – военный альянс с Россией бессмысленное решение. Санкции будут задействованы как в РФ, так и в отношении белорусов. К тому же Беларусь потеряла премиальный рынок сбыта нефтепродуктов – Украину. Это для самопровозглашенного президента страны Александра Лукашенко, как выстрел в голову", – считает Александр Сиренко.

Также бьет по ценам ситуация с мировыми ценами на нефть. 7 марта баррель стоил рекордные 139 долларов. Это самый высокий показатель с 2008 года. Существенное удорожание произошло после того, как США вместе с союзниками в Европе активно начали обсуждать отказ от российской нефти. Это один из наиболее действенных способов остановить агрессию Путина, считает советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко.

По данным Международного энергетического агентства, ежедневно бюджет России получает 700 млн долларов от экспорта нефти и нефтепродуктов, говорит Устенко.

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В Минэкономики подчеркивают, что сложная ситуация с поставками бензина и газа остается в основном в следующих областях:

Черниговская;

Сумская;

Харьковская;

Донецкая.

Что будет дальше

Трейдеры сейчас наращивают поставки нефтепродуктов из ЕС. В частности, Польши, Венгрии, Румынии. Что будет с ценами на бензин, эксперты загадывать не берутся.

Относительно цен на автогаз аналитик компании "Нефтерынок" Александр Сиренко прогнозирует постепенное удорожание этого топлива. Главная причина – трудности с доставкой к потребителям.

Раньше мы писали, какие аптеки работают в Украине во время войны, а также рассказывали, что цены на нефть достигли рекорда 2008 года.