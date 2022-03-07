Дешевле не будет? Что происходит с ценами на бензин 7 марта

Рассказываем, какая ситуация с ценами на заправках в Украине 7 марта

Какие цены на украинских АЗС / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Список важнейших стратегических товаров в условиях военного времени пополняет топливо. Кое-где его бывает тяжело достать, а цены на него растут объективно чуть ли не каждый день.

"Сегодня" узнали, сколько стоят разные виды топлива на украинских заправках 7 марта.

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Стоимость топлива на заправках OKKO и WOG:

А-95+ – 38,99 грн;

А-95 – 36,75 грн.;

А-92 – 35,99 грн.;

ГП – 35,99 грн;

газ — 19,64 грн.

Цена на АЗС "Укрнефть":

А-95+ – 35,50 грн;

А-95 – 35,00 грн.;

А-92 – 34,00 грн.;

ГП – 34,00 грн;

газ —18,01 грн.

Цена на АЗС KLO:

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А-95+ – 36,59 грн.;

А-95 – 36,29 грн.;

А-92 – 35,68 грн.;

ГП – 35,59 грн;

газ — 19,48 грн.

Цена на АЗС UPG:

А-95+ – 38,09 грн.;

А-95 – 35,70 грн.;

А-92 – 34,90 грн.;

ГП – 33,90 грн;

газ — 19,01 грн.

Новые предельные цены на топливо

Министерство экономики повысило новые расчетные цены средней стоимости бензина и дизельного топлива, от которой АЗС смогут устанавливать свою наценку.

Новые расчетные цены:

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цена литра бензина – 33,79 гривни,

– 33,79 гривни, дизельного топлива (ДП) – 30,95 гривни за литр.

Стоимость топлива на АЗС не может превышать:

38,34 гривни за литр бензина,

35,92 гривни за литр ДТ.

Почему стоимость горючего может вырасти еще больше?

Опыт показывает, что после повышения расчетной стоимости сети АЗС повышают свои розничные цены и снижают после их уменьшения.

Поэтому в ближайшее время можно ожидать повышения цен на топливо на некоторых АЗС.

Раньше мы писали, какие аптеки работают в Украине во время войны, а также рассказывали, что цены на нефть достигли рекорда 2008 года.