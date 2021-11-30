Украинцев снова ждет новый курс: что будет с долларом 1 декабря

НБУ рассчитал новый курс / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на среду, 30 ноября:
|30.11
|1.12
|Изменение
|1 доллар США
|27,12 грн
|27,21 грн
|+0,09
|1 евро
|30,65 грн
|30,92 грн
|+0,27
По сравнению с курсом НБУ на вторник, 30 ноября, доллар подорожал на 9 копеек, а евро, на 27 копеек.
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Как рассказал "Сегодня" руководитель "EXANTE Украина" Владимир Позний, закрепление курса выше 27 грн, примерно в области 27,10, будет сигналом глобального слома тренда в гривне, и есть риски запустить еще более сильную распродажу в ней.
Он считает, что скачок курса до 28 уже до конца года не исключен. Однако для этого нужны такие факторы, как дальнейшее ужесточение риторики монетарной политики ФРС США и рост доллара, а также откат в ценах на сырье и продукцию сельского хозяйства.
Однако более вероятным сценарием, считает Владимир Позний, будет истощение импульса роста доллара к гривне вблизи 27 и откат к 26,50 к концу года с тенденцией на постепенное укрепление в 2022 году.
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