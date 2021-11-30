На українців знову чекає новий курс: що буде з доларом 1 грудня

НБУ розрахував новий курс / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара та євро до гривні на середу, 30 листопада:

30.11 1.12 Зміна 1 долар США 27,12 грн 27,21 грн +0,09 1 євро 30,65 грн 30,92 грн +0,27

Порівняно з курсом НБУ на вівторок, 30 листопада, долар подорожчав на 9 копійок, а євро на 27 копійок.

Реклама

Що буде з курсом долара у грудні

Як розповів "Сьогодні" керівник "EXANTE Україна" Володимир Позній, зміцнення курсу вище 27 грн, приблизно на рівні 27,10, буде сигналом глобального зламу тренду у гривні, і є ризики запустити ще сильніший розпродаж у ній.

Він вважає, що стрибок курсу до 28 вже до кінця року не виключений. Однак для цього потрібні такі фактори, як подальше посилення риторики монетарної політики ФРС США та зростання долара, а також відкат у цінах на сировину та продукцію сільського господарства.

Проте вірогіднішим сценарієм, вважає Володимир Позній, буде виснаження імпульсу зростання долара до гривні близько 27 та відкат до 26,50 до кінця року з тенденцією на поступове зміцнення у 2022 році.

Реклама

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з експертами розбирався, куди найвигідніше інвестувати свої кошти у 2022 році.