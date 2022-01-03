Украинцев обложили новыми налогами: кому и за что придется платить в 2022 году

Какие новые налоги придется платить украинцам 2022 году / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине с 1 января вступили в силу новые правила налогообложения, которые предусматривают введение налогов на доходы физических лиц, земельные участки и сделки с недвижимостью.
Все это предусматривается изменениями в Налоговый кодекс Украины.
Налоги для физических лиц предпринимателей
Для ФЛП, в зависимости от группы, к которой он принадлежит, с 1 января вводится обязанность платить Единый социальный взнос и единый налог исходя из размера минимальной зарплаты и прожиточного минимума.
Для ФЛП I группы вводятся такие налоги:
- Единый социальный взнос – 1430 грн с 1 января, а с 1 октября 2022 года – 1474 грн.
- Единый налог – 248,10 грн.
Для ФЛП II группы также вводятся:
- Единый социальный взнос – 1430 грн с 1 января, а с 1 октября 2022 года – 1474 грн.
- Единый налог в размере 1300 грн, что составляет 20% от минимальной заработной платы.
Для ФЛП III группы вводятся:
- Единый социальный взнос – 1430 грн с 1 января, а с 1 октября 2022 года – 1474 грн.
- Единый налог в размере 5% дохода, или 3% дохода и НДС.
Физические лица предприниматели на общей системе налогообложения в 2022 году платят ЕСВ.
Облагаются налогом и годовые доходы – по ставке 18% НДФЛ и 1,5% военного сбора от чистого дохода.
Налог на недвижимость
На налогообложение недвижимого имущества также влияет размер минималки, поскольку ставка не должна превышать 1,5% от ее размера.
В 2022 году этот процент составляет:
- 97,5 грн с 1 января;
- 100,5 грн с 1 октября, в связи с очередным повышением минимальной заработной платы.
Также в 2022 году в силе остается обязательная уплата налога на так называемые "лишние" квадратные метры. То есть платить придется за каждый квадратный метр, который превышает:
- 60 метров квадратных для владельцев квартир;
- 120 метров квадратных для владельцев домов;
- 180 метров квадратных для владельцев квартиры и дома вместе.
Сделки с недвижимостью также будут облагаться налогом по-новому. Если вы продаете второй за год объект, который был в вашей собственности более трех лет, придется заплатить 5%. А если это третья или больше сделка – 18%.
Налог на земельный участок
С 1 января украинцы обязаны платить минимальное налоговое обязательство на землю. То есть владелец земли обязан доплатить разницу между суммой уплаченных в бюджет налогов и сборов, если она меньше МНО.
Это означает, что МНО в 2023 году будет начисляться за 2022 год и составит 4% от нормативной денежной оценки земли. После 2023 года МНО вырастет до 5%.
Кто освобождается от земельного налога?
Изменениями в кодекс предусмотрено, что некоторые категории граждан могут не платить налог на земельный участок. К ним относятся:
- те, кто используют землю для собственных нужд;
- те, кто продает продукты со своего участка и платят необходимый налог на доход;
- владельцы дач и придомовых участков площадью до 50 соток;
- те, чьи земельные участки находятся в пределах населенного пункта, дачного и садового кооператива;
- те, кто получил землю в результате приватизации в кооперативах в зоне отчуждения.
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