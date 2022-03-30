Украинцев ловят на границе с мешками валюты: какими схемами пользуются нечистые на руку

В Украине действует запрет на вывоз валюты свыше 10 тыс. евро / Фото: Getty Images, ГПСУ, Коллаж: Сегодня

Украинцы, которые покидают страну, сталкиваются с финансовыми трудностями. Кто-то не может вывезти всю имеющуюся на руках наличную валюту, кто-то, приезжая в ЕС, сталкивается с ограничениями в 100 тысяч грн при конвертации с гривневых счетов в местную валюту, а переводить валюту со своих счетов за рубеж банки вообще отказываются.

В такой ситуации все чаще звучат призывы к НБУ смягчить ограничения на вывоз наличной валюты.

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"Сегодня" вместе с экспертами разбирались, насколько это реально.

Призывы к НБУ

Сейчас чуть ли не каждый день появляется новость о том, что пограничники ловят украинцев, которые пытаются вывезти из страны наличную валюту на сумму более 10 тысяч евро без подтверждающих документов.

Причем наши пограничники ловят людей с относительно небольшими суммами – до нескольких сотен тысяч евро. А уже сопредельные государства рапортуют о том, что задерживают украинцев с чемоданами денег на миллионы долларов. То есть люди с действительно крупными суммами каким-то удивительным образом украинскую границу пересекают – ловят их уже там.

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В связи с этим некоторые публичные личности призывают НБУ отменить ограничение о вывозе из страны наличности на сумму свыше 10 тысяч евро.

Уважаемый Национальный банк Украины, пожалуйста, пересмотрите свои ограничения. Увеличьте хотя бы до 200 тысяч евро в эквиваленте сумму, которую совершеннолетний человек может вывезти во время эвакуации за границу однократно без каких-либо справок, исключительно по декларации (и определенная сумма на несовершеннолетнего – тоже должно быть), – заявил экономический журналист Александр Крамаренко.

По его словам, в условиях нынешнего "странного" финмониторинга получить соответствующие справки в банке – нереально.

Люди едут со сбережениями всей жизни в кармане. Они пытаются спасти себя и препятствовать этому – антигуманно. Что такое сумма в 100 тыс. евро? Это стоимость двух- или трехкомнатной квартиры в Киеве. Разве это преступление иметь такие деньги? – задает вопрос журналист.

Разрешить нельзя запретить

Эксперты к этой идее относятся по-разному. Одни говорят, что вывозить валюту из страны во время войны – равносильно военному преступлению.

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Пока одни жертвуют последнее, "элиты" вывозят материализацию своих электронных деклараций. Перекройте отток капитала из страны! Весь ресурс, который хотят вывести за границу сверх лимита для беженцев, – направить на цели обороны, – говорит экономист Алексей Кущ.

Другие же говорят, что это неудобство, которое испытывает относительно небольшое количество людей.

В первую очередь стоит отметить тот факт, что карты украинских банков работают за границей, а значит, проблем с их использованием возникать не должно. Данный лимит неудобен в первую очередь тем, кто держит у себя именно наличную валюту. Поступают таким образом люди, которые по тем или иным причинам не доверяют банковской системе и с началом военных действий причин для смены своего отношения у них явно не появилось, – говорит аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак.

Эксперт говорит, что нельзя позволять вывозить из страны чемоданы денег, явно добытых не самым честным путем.

Иными словами, здесь надо найти какой-то баланс, чтобы, с одной стороны, позволить честным гражданам спокойно пересекать границу, а с другой – не дать больше возможностей для преступников, – говорит Орыщак.

По его словам, нечистые на руку люди всегда найдут способ извернуться и найти лазейки, так как у них, как минимум, больше опыта и материальных возможностей.

Совершить вывоз денег можно как через третьих лиц за вознаграждение, так и, например, через криптовалюту. В то время как рядовой украинец со своими честно заработанными сбережениями будет вынужден сталкиваться с проблемами. Вопрос только в том, как много честных украинцев имеют на руках валюты свыше лимита, – говорит Орыщак.

По его словам, свежие опросы показывали, что у 70% украинцев имеются сбережения, которых хватит лишь на два месяца, и лишь у 4% на срок более 7 месяцев.

Разумеется, не стоит думать, что все из них хранят деньги под матрасом, а не на банковском счете. Причем в валюте счета были открыты у порядка 15% населения. Мы можем только прикидывать цифры того, что касается серой экономики, но складывается ощущение, что людей, которые нуждаются в повышениях лимита, не очень много, – говорит Максим Орыщак.

Ранее мы писали о том, что делать с деньгами во время войны, также мы рассказывали, где и за сколько украинцы покупают алкоголь во время войны.