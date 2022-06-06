Украинцам в Польше выплатят еще по 900 злотых – как получить деньги

Как получить дополнительную помощь в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские переселенцы в Польше могут рассчитывать на дополнительную материальную помощь в размере 900 злотых (около 6 200 грн).

Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

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Отмечается, что украинцам, которые приехали в Польшу с начала полномасштабного вторжения российских войск в нашу страну, раздадут 10 тыс. специальных бесплатных карточек торговая сеть Biedronka для покупок.

Каждую такую карту будут пополнять на 300 злотых (около 2 тыс. 070 грн) ежемесячно в течение 3 месяцев. То есть, один человек сможет получить до 900 злотых (6 тыс. 206 грн) дополнительной помощи. Однако одна семья сможет получить максимум три карты на общую сумму 2 тыс. 700 злотых (18 тысч. 620 грн).

За эти деньги можно будет купить почти любой товар в сети жно будет оплатить любые товары в сети, кроме:

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алкоголя;

сигарет;

текстиля;

промышленных товаров и услуг (например, мобильной связи).

Для того, чтобы получить карту вам необходимо позвонить в специальный фонд по месту вашего жительства в Польше. Номера телефонов можно найти по ссылке.

Новые правила выплат соцпомощи

В Польше изменили выплаты для украинских переселенцев в рамках программы "Семья 500+". Новые правила асаются нового учреждения социального страхования, которое будет обслуживать программу, а также других дат выплаты средств.

Так, с 1 июня выплатой помощи будет заниматься ZUS, а каждому родителю (опекунам), подавшим заявление, будет назначена дата, когда выплатят деньги.

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Средства по программе будут выплачиваться 4, 7, 9, 14, 18 или 20 числа каждого месяца (это дата, когда средства должны быть на счете заявителя). Когда срок выплаты приходится на нерабочий день, перевод будет производиться заранее.

Ранее мы рассказывали, про особенности условий кредитования в Польше, а также писали, за что украинцев могут лишить социальных выплат и даже оштарфовать.