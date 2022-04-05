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Украинцам в Польше выплатят еще по 700 злотых – как получить деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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5 апреля, 11:12
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Детально рассказываем, кто имеет право на дополнительную помощь от ООН в Польше
Инструкция по получения помощи для украинцев в Польше
Инструкция по получения помощи для украинцев в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские беженцы в Польше могут получить дополнительную материальную ежемесячную помощь от ООН в размере 700 злотых (около 4900 грн).

"Сегодня" рассказывают, что нужно сделать для того, чтобы получить выплату.

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Кому предназначаются деньги?

Получить эти деньги могут украинцы, которые пересекли границу с Польшей после 24 февраля.

Обязательным условием является пересечение польско-украинской границы напрямую, а не через третьи страны. А вот иметь PESEL или банковский счет не обязательно.

Деньги могут получить до 4 человек из одной семьи. На первого выделяется 700 злотых, а на каждого последующего 610.

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Как получить помощь?

Для того, чтобы вам выплатили деньги необходимо зарегистрироваться. Анкету для этого можно найти по ссылке.

После заполнения анкеты дождитесь СМС, в котором будут указаны место и время, где и когда нужно подтвердить свою личность, факт пересечения границы и сдать отпечатки пальцев.

К сожалению, сейчас такие центры есть только в Варшаве. После подтверждения вы снова получите СМС, на этот раз с кодом BLIK.

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С помощью этого кода вы сможете снять свои деньги в любом банкомате в течение 7 дней, также для этой программы не нужно получать официальный статус беженца.

Обмен валют в Польше

Если вы привезли в Польшу много наличной гривни с надеждой выгодно обменять – то совершили большую ошибку.

Несмотря на договоренность между Нацбанками, обменники не хотят принимать нашу валюту, а те, которые все же меняют гривни, – делают это по невыгодному курсу.

Однако выход все же есть – вы можете обменять до 10 тыс. грн в день в отделениях PKO Bank Polski по курсу, близкому к официальному.

Учтите, что для обмена принимаются только купюры от 100 до 1000 грн.

"Сегодня" также писали, сколько стоит заправить авто в Польше, и рассказывали все о рынке труда в этой стране.

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