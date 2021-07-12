Украинцам разрешили рассчитываться карточкой за наличные доллары и евро

За безналичную гривню теперь также можно покупать банковские металлы

Заплатить за инвалюту можно по безналу / Фото: AFP, Pixabay

Украинцы получили возможность покупать в банках наличную иностранную валюту за безналичную гривню. То есть за покупку наличных долларов в кассе теперь можно рассчитаться карточкой. Разрешение действует и в обратном направлении – гривню за продажу наличных долларов можно получать не в руки, а сразу на карту. Кроме того, наличные доллары можно обменивать через банкоматы и терминалы.

Такие изменения предусматривает постановление Национального банка Украины (НБУ). Новые правила уже вступили в силу.

Также за гривневый безнал теперь можно покупать и продавать банковские металлы (для физлиц). Юридические лица получили возможность осуществлять операции по продаже банковских металлов в виде монет.

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Физические лица также могут инвестировать в зарубежные акции через украинского брокера. Ранее сделать это можно было только через иностранного брокера или с помощью компании по управлению активами.

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Напомним, в течение всего 2020 года украинцы продали банкам наличной валюты на 15,95 млрд долларов, а купили – на 14,85 млрд. Таким образом чистая продажа валюты населением превысила миллиард долларов.

При этом нужно учитывать, что на такие операции автоматически распространяется введенный в Украине в 2020 году финмониторинг. Происхождение средств не будут проверять, если сумма меньше 5000 гривен (30 тыс. грн при условии уплаты кредита).

А о том, что будет с курсом доллара, смотрите в сюжете "Сегодня":