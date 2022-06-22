Украинцам разрешили обменивать гривни еще в одной стране: какие условия

Украинцам в Швейцарии разрешили менять наличку / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

После Италии, Бельгии и Нидерландов еще одной страной, где можно будет обменивать наличные гривни на местную валюту, стала Швейцария.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка Украины, эта услуга для украинских переселенцев станет доступной с 27 июня 2022 года.

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Условия обмена

Обменять гривни на швейцарские франки смогут совершеннолетние граждане Украины, получившие разрешение на временное пребывание в Швейцарской Конфедерации. Для обмена нужно посетить отдельные отделения банков UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Для обмена также есть еще несколько важных условий:

обмен осуществляется в пределах лимита до 10 000 на одного человека;

обменный курс устанавливается еженедельно и публикуется на сайтах UBS Switzerland AG и Credit Suisse.

Украинцам также напоминают, что нельзя обменивать серьезно изношенные банкноты и и банкноты с дефектами.

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30 тыс. евро для украинцев

Пострадавшие от вторжения войск Российской Федерации украинцы смогут рассчитывать на поддержку со стороны Европейского суда по правам человека. Отмечается, что граждане нашей страны могут получить финансовую компенсацию в размере от 5 тыс. до 30 тыс. евро.

Для получения выплат необходимо подать заявление в Европейский суд по правам человека. Сделать это нужно течение четырех месяцев с момента, когда человек пострадал от вторжения России, но не позднее 16 января 2023 года.

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