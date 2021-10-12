Украинцам присылают огромные платежки: в "Нафтогазе" объяснили, кто заставляет переплачивать за газ

В платежках сумма к оплате намного выше фактической

Украинцы массово жалуются, что им приходят платежки за газ с завышенными обьемами использования, соответственно и суммы, которые надо оплатить – больше.

Об этом они пишут в комментариях на странице "Нафтогаза Украины" в Facebook.

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"Зашла в свой личный кабинет. Мало того, что сумма стоит заоблачная, да еще и тариф указан 16.56 грн за куб. Это что за тарифы такие у вас", – пишет украинка Лариса Власюк.

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А у Надежды Михальчук похожая проблема, тариф у нее выставлен правильно, но сумма к оплате почему-то намного выше – указано, что она больше газа употребила.

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"01.10.2021 года передала показатели счетчика по телефону, сбросила смс, сбросила фото в вайбер, но все равно сумма к оплате больше. Не понимаю! Нужно оплатить 119 грн, а к оплате выставили 285 грн, с чего сложилась эта сумма непонятно. Страшит то, что в октябре потребления газа вырастет, боюсь, что суммы станут космическими", – пишет обеспокоена женщина.

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Под сообщением "Нафтогаза" собралось пара десятков недовольных комментариев украинцев. Проблема у всех похожа – суммы в платежках отличаются от фактических.

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"Никогда еще такой большой суммы за месяц не платила в неотапливаемый период. Потратила 14 кубов, а платить почти 700 грн, что за грабеж", "Получив электронную платежку, удивилась сумма 1332.08, то есть использовано 111 м³ газа за сентябрь. Фактически использовано 34 м³. Зачем я передаю показатели", "За сентябрь 2021 было потреблено 8 кубов газа, передано в "Полтавгаз". в накладной "Нафтогаза" указано, что было потреблено 39 кубов. Вопрос где взялся еще 31 куб", – жалуются украинцы.

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Газопоставляющая компания не осталась в стороне и комментирует отзывы клиентов – в основном рассылает всем одно и то же сообщении: "Напишите, пожалуйста, нам в личные сообщения в мессенджере. Там укажите Ваш номер лицевого счета и ФИО владельца. Мы проверим информацию и предоставим ответ".

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А вот у украинки Натальи Гунько нетипичная ситуация, по ее словам, "Полтавагаз" передает показатели с ошибкой "Нафтогазу".

"Пришел счет за 27 кубов, а потреблено 15 кубов, и оплачено 01.10, почему "Полтавагаз" передает неверные показатели, в нашем случае изменили счетчик на новый 01.07.21 с показателем 0, а вам передают непонятные показатели старого дичильника до сих пор, хотя мы вовремя передаем верные показатели", – пожаловалась украинка Наталья Гунько.

В "Нафтогазе" посоветовали обратиться в "Полтавагаз": "Компания ГК "Нафтогаз Украины" является поставщиком газа, и не начисляет объемы газа. Именно облгазы (операторы ГРМ) отвечают за учет и начисление объемов газа. Показатели счетчика Вы предоставляете ежемесячно оператору ГРМ".

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Как считают абонплату за газ?

Это ежегодный показатель. Для этого считают объем газа, который использовал клиент с октября по октябрь. Полученную цифру умножают на тариф и делят на 12 месяцев. Столько нужно будет платить за доставку газа ежемесячно.

Если объемы потребления завышают, размер абонплаты может быть значительно выше. Чтобы исправить ситуацию:

обратитесь к своей компании, которая занимается поставкой газа;

передайте показания письменно;

фиксируйте все общение;

потребуйте, чтобы к вам домой пришли и проверили показания;

если ничего не изменится, напишите жалобу в НКРЭКУ.

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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