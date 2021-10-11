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Тарифы на газ для украинцев изменились. Кому придется больше платить за отопление

Виктория Барановская Виктория Барановская Редактор раздела "Деньги"
11 октября, 11:17
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Самый низкий месячный тариф у "Энерджи Трейд Груп" – 7,97 грн за куб
Для киевлян газ предлагают по 30,05 гривен за кубометр
Для киевлян газ предлагают по 30,05 гривен за кубометр / Фото: Коллаж: Сегодня

Вскоре в Украине стартует отопительный сезон – поставщики обнародовали тарифы на газ для украинцев в октябре. По годовой стоимости цена колеблется от 7,8 грн до 14,9 гривен, а по месячной достигает 31 грн.

Сколько стоит газ?

Самые высокие годовые тарифы у "Херсонрегионгаз" – 14,9 грн за кубометр, "Черновицкая областная энергоснабжающая компания" и "Херсонская областная энергоснабжающая компания" – 13,5 гривен. А самые низкие у "Агросинтез Трейдинг" – 7,8 грн за куб, "Евода Трейд" КП "Луцкводоканал" – 7,88 грн, "Уманьгаз Сбыт" и "Черкассыгаз Сбыт" – 7,89 грн, "Нафтогаза" – 7,96 грн.

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А вот по месячному тарифу цены существенно отличаются. Кто-то продает по 7,97 грн за кубометр, а кто-то по 31,06.

Самый низкий месячный тариф у "Энерджи Трейд Груп" – 7,97 грн за куб, "Галнафтогаз" – 7,99 грн, а самый дорогой газ у "Тас Энергия Страны" – 31,06 грн.

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Для киевлян газ предлагают по 30,05 гривен за кубометр (поставщик "Киевгазэнерджи"). Для жителей Полтавы по 19,8 грн ("Полтавагаз збут"). А для одесситов по 13 грн ("Одесса-газ-постачання").

Фото: Слово і діло
Фото: Слово і діло

Отопительный сезон в Украине

В Украине 7 октября уже стартовал отопительный сезон. Первыми начали обогревать столичные школы, садики и больницы.

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"С начала этой недели теплоснабжающие предприятия Киева начали подавать тепло в больницы, детские сады и школы. Учитывая погодные условия, мы уже за считанные дни можем начать отопительный сезон для жилых домов", – сказал мэр Киева Виталий Кличко.

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