Украинцам предлагают редкие иностранные монеты за тысячи гривен: что можно купить

Нумизматы могут найти среди них редкие монеты в свою коллекцию. / Фото: Коллаж: Сегодня

Один из украинских банков открыл интернет-магазин, в котором продает иностранные ценные монеты. В основном они изготовлены из серебра и золота.

Там предлагают украинцам более 120 монет монетных дворов Польши, Новой Зеландии и Монетного двора Майера.

Реклама

Такие монеты стоят несколько тысяч гривен, например, "Год Тигра" монетного двора Новой Зеландии продают за 2600 грн, а "Мадонна" монетного двора Майера 12,5 тыс. грн. Нумизматы могут найти среди них редкие и приобрести в свою коллекцию.

Цена этих монет зависит от материала, из которого их изготовили, года выпуска и ценности. Ведь чем реже монета, тем больше она стоит. А еще среди нумизматов ценны экземпляры с браком.

Реклама

/ Фото: скриншот

Оплатить заказ можно сразу в интернет-магазине, но только в безналичной форме. Кроме того, украинцы могут выбрать удобный способ доставки. Среди них: забрать в отделении банка, курьерская доставка и Новой почтой.

Украинцам продают монеты на онлайн-аукционах

Украинцам за 900 тысяч гривен продают редкую монету с заводским браком, якобы имеющим мистическую силу. А такую же, такого же года выпуска и номинала, продают по 100 тысяч гривен.

Реклама

Также мы можем получить тысячи гривен за монету номиналом 1 грн. 1992 года выпуска. Оказалось, что выпускать такие монеты начали только в 1995 году, а в 1992 году была лишь экспериментальная партия. Такую монету можно получить с остальными в магазине.

Ранее мы сообщали, что в Украине с 11 ноября в обращение ввели новую памятную монету специального выпуска "Десантно-штурмовые войска Вооруженных сил Украины".