Заметили брак? Какую украинскую монету можно продать за 860 тысяч гривен

Еще одну монету продают немного дешевле – говорят, что у нее магические свойства

Украинцам предлагают уникальные монеты / Фото: Коллаж: Сегодня

Украинцам на одном из онлайн-аукционов продают украинские монеты, которые есть в копилке у каждого украинца. Но, незначительный брак взвинтил их цены до невозможного.

Что предлагают украинцам?

Монету номиналом 5 гривен продают за 860 тысяч гривен. Это обычная монета, как и те, которые ежедневно используют украинцы. Но на ней есть особенность – на обратной стороне расположено изображение Богдана Хмельницкого вверх ногами.

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/ Фото: скриншот

А 10 копеек 2008 года предлагают украинцам за 260 тысяч гривен. Автор пишет, что это экслюзивная монета. На ней отличаются металы и на не родном метале тоже есть штамп герба и надпись.

/ Фото: скриншот

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Также 10 копеек 2008 года можно купить на аукционе за 220 тысяч гривен. На монете заводской брак и множественные дефекты. Судя по фото, там некоторые элементы вдавлены.

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Продавец монеты номиналом в 1 гривну пишет, что она наделена мистической силой. На монете 2006 года, на куполе храма, по его словам, видна танцующая Шива – нехватка плавки. Но, ее уже прозвали "танцующей Шивой".

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/ Фото: скриншот

Памятные монеты в Украине

Ко Дню Независимости Украины Национальный банк ввел в обращение четыре памятные монеты – не только из нейзильбера номиналом 5 гривен, которые появились с 10 августа, но и из золота и серебра. Монеты из серии "Возрождение украинской государственности" выпущены 17 августа.

В обращение ввели такие памятные монеты:

номиналом 1 гривня из серебра, тираж – 15 000 штук;

номиналом 10 гривен из серебра, тираж – 3000 штук;

номиналом 50 гривен из серебра, тираж – 500 штук;

номиналом 250 гривен из золота, тираж – до 400 штук.

Как мы писали ранее, в конце июля в обращение выпущена памятная монета с лошадью. Также недавно в НБУ напомнили, что делать с мелкими монетами, которые уже вышли из обращения.