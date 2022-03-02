Украинцам перестали выдавать паспорта – какие правила во время войны

Миграционная служба Украины приостановила оказание ряда услуг / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

В Украине приостановлена работа информационно-коммуникационных систем миграционной службы. Ряд административных услуг также не оказывают из-за военного положения.

Об этом сообщили на сайте Государственной миграционной службы.

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Сейчас граждане не смогут получить паспорт. Готовые документы также не доставляются в территориальные органы.

Временно не вклеивают фото в паспорта украинцам, которым исполнилось 25 и 45 лет.

Как действовать гражданам

В то же время все находящиеся в Украине люди должны иметь при себе удостоверение личности. Это может быть внутренний или загранпаспорт.

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Для иностранцев и лиц без гражданства – это вид на жительство, удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.

Если срок действия паспорта или другого документа истек, в условиях военного положения его тоже можно предъявлять.

Раньше мы писали, что в налоговой разъяснили, нужно ли платить начисленные суммы во время войны.

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Эксперт по вопросам в области жилищно-коммунального хозяйства Кристина Ненно рассказала, будут ли начислять пеню за неуплату коммуналки в условиях военного положения.