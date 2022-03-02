Украинцам перестали выдавать паспорта – какие правила во время войны

Миграционная служба Украины приостановила оказание ряда услуг / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня
В Украине приостановлена работа информационно-коммуникационных систем миграционной службы. Ряд административных услуг также не оказывают из-за военного положения.
Об этом сообщили на сайте Государственной миграционной службы.
Сейчас граждане не смогут получить паспорт. Готовые документы также не доставляются в территориальные органы.
Временно не вклеивают фото в паспорта украинцам, которым исполнилось 25 и 45 лет.
Как действовать гражданам
В то же время все находящиеся в Украине люди должны иметь при себе удостоверение личности. Это может быть внутренний или загранпаспорт.
Для иностранцев и лиц без гражданства – это вид на жительство, удостоверение беженца или лица, нуждающегося в дополнительной защите.
Если срок действия паспорта или другого документа истек, в условиях военного положения его тоже можно предъявлять.
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