Українцям перестали видавати паспорти – які правила під час війни

Міграційна служба України призупинила надання низки послуг / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

В Україні призупинили роботу інформаційно-комунікаційних систем міграційної служби. Низку адміністративних послуг також не надають через воєнний стан.

Про це повідомили на сайті Державної міграційної служби.

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Зараз громадяни не зможуть отримати український паспорт. Готові документи також не доставляють до територіальних органів.

Тимчасово не вклеюють фото до паспортів українцям, яким виповнилося 25 та 45 років.

Як діяти громадянам

Водночас усі люди, що перебувають в Україні, повинні мати при собі документи на посвідчення особи. Це може бути внутрішній або закордонний паспорт.

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Для іноземців та осіб без громадянства – це посвідка на проживання, посвідчення біженця чи особи, яка потребує додаткового захисту.

Якщо термін дії паспорта чи іншого документа закінчився, в умовах воєнного стану можна пред’являти його.

Раніше ми писали, що в податковій роз’яснили, чи потрібно сплачувати нараховані суми під час війни.

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