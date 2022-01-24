Украинцам не хватит газа? Сколько голубого топлива осталось в подземных хранилищах

Хватит ли Украине газа для отопительного сезона / Фото: Коллаж: Сегодня

Запасы природного газа в подземных хранилищах Украины сократились на 4,6% или 562 млн куб. м. за неделю.

Об этом свидетельствует информация на сайте "Оператора ГТС Украины".

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По данным за 22 января, запасы газа составляли 12,04 млрд кубометров, а общая максимальная вместимость хранилищ – 31 млрд куб. м.

Закачки газа в ПХГ не происходит, на данный момент они заполнены на 38,8%.

Отбор остался на уровне прошлой недели, но ускорился по сравнению с началом января. Наполнение хранилищ прекратили еще 4 октября, и с тех пор процесс не был восстановлен.

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В то же время в "Нафтогазе" убеждают, что Украине хватит собственных запасов для стабильного прохождения отопительного сезона.

Что происходит с ценами на газ?

Во время этого отопительного сезона с газовым кризисом столкнулась не одна Украина, он сковал всю Европу.

Биржевые цены на газ этой зимой доходили до 2000 долларов. По словам аналитика и экономиста Алексея Лупоносова, снижения стоимости стоит ждать к весне.

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Лупоносов считает, что новый скачок цен спровоцировали США, которые продали сжиженный газ в Китай, в то время как Европа ждала их поддержки.

"Сегодня" также писали, какая страна рискует оказаться без газа, и рассказывали, как изменилась цена импортного газа в Украине.