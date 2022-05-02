Украинцам назначили еще один вид помощи – кто может получить 4,5 тыс. грн

Кто может получить ваучеры на 4,5 тыс. грн / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Вынужденно перемещенные лица, которые зарегистрировались в Киеве, могут получить дополнительную помощь в размере 4,5 тыс. грн. Ее украинцам предоставляют от Общества Красного Креста.
Об этом заявила глава Киевской городской организации Общества Красного Креста Украины Татьяна Гоенко.
Однако средства будут предоставляться не в виде наличных денег или перечисления на карту. На первом этапе программы помощь в виде сертификатов на покупки в сети "Сильпо". Ее получат самые уязвимые категории переселенцев:
- люди с инвалидностью I группы;
- семьи, воспитывающие ребенка с инвалидностью (до 18 лет);
- семьи, имеющие троих и более детей (до 16 лет);
- семьи, имеющие на содержании и воспитании ребенка сироту (до 16 лет).
Кто сколько получит?
Люди с инвалидностью I группы получат 3 сертификата по 500 грн (1500 грн), а другие категории получателей – 9 сертификатов по 500 грн. (4500грн).
"Ваучер на 500 гривен будет работать таким образом: если товаров в чеке будет, например, 510 гривен, то человека попросят доплатить 10 гривен, а если на 480, то 20 гривен сдачи не дадут, – объясняет Гоенко.
Как получить ваучеры?
Если ВПЛ зарегистрированы на правом берегу Киева, они могут получить ваучеры каждую среду и пятницу по адресу ул. Владимирская, 51б во Vcentri Hub.
Для переселенцев на левом берегу ваучеры раздают каждый вторник по ул. Миропольская, 19, вблизи метро "Черниговская".
Время выдачи начинается в 10 утра и заканчивается в 16 вечера, все происходит в порядке живой очереди.
Для получения помощи нужно предъявить:
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку о статусе перемещенного лица;
- справку о назначении группы инвалидности;
- свидетельство о рождении ребенка/детей;
- распоряжение об опекунстве.
Бесплатное жилье для переселенцев
В Украине запустили государственный проект "Там, где вас ждут", он должен помочь эвакуированным из горячих точек украинцам найти жилье и получить другую поддержку.
В рамках проекта можно увидеть интерактивную карту, на которой указываются свободные места в западных и южных областях. Там легко узнать список доступных для бесплатного расселения мест, а также найти телефоны контактных центров и обратиться за помощью самостоятельно.
"Сегодня" также писали, что делать переселенцам чтобы получить выплаты от государства, и рассказывали, где построят микрорайон для ВПЛ.