Украинцам до конца года повысят зарплаты. Кому будут больше платить

В Украине вырастет минимальная зарплата, а также выплаты военным / Фото: Коллаж: Сегодня

Верховная Рада выделила 4 миллиарда гривен для зарплат военным, которые выплатят уже в ближайшее время.

Об этом сообщили на правительственном портале.

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Расходы на Минобороны увеличили с 117,6 млрд, которые были ранее заложены в бюджете, до 121,5 млрд – то есть на 3,9 млрд. Кроме того, расходы на обеспечение деятельности ВСУ будут увеличены с 89,4 до 93,5 млрд гривен, то есть на выплаты военным дополнительно пойдет 4,1 млрд. Они получат не только свои заслуженные зарплаты, но и надбавку.

Деньги удалось выделить благодаря перераспределению средств. 100 миллионов гривен взяли из запланированных расходов на строительство жилья военнослужащим и еще на 150 миллионов сократили сумму, которая выделялась на закупку и ремонт военной техники.

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Отметим, что с декабря 2021 года в Украине поднимут минимальную зарплату. Она повысится на 500 гривен, с 6 тыс. до 6,5 тыс. грн.

Кого активно ищут работодатели?

В Украине самыми востребованными работодателями специальностями сентября были продажи (17,9%), IT (11,7%) и банки/инвестиции/лизинг (6,5%). К слову, еще в августе среди самых актуальных категорий были медики, а банковские работники занимали четвертую позицию.

В сентябре категория "Медицина, фармацевтика" по востребованности работодателями опустилась на восьмое место (5,4% всех актуальных вакансий сентября).

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Ранее мы сообщали, что каждый третий работник старше 40 лет при поиске работы сталкивался с проблемами из-за возраста.