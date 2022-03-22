Украинцам будут бесплатно раздавать продукты – где можно получить набор

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Государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, которые живут в зонах активных боевых действий.
Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 328, которое выложили на официальном сайте ведомства.
В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:
- зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
- крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
- макаронные изделия – 1 кг;
- масло подсолнечное – 1 кг;
- мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
- сахар – 1 кг;
- молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
- хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;
- чай, кофе – 200 г.
В документе отмечается, что список продуктов не является окончательным и может быть изменен, а при выдаче продуктовых наборов допустимо отклонение на 20%.
Где можно получить продукты?
Продовольственная помощь будет оказываться в таких регионах:
- Волынская область;
- Днепропетровская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Запорожская область;
- Киевская область;
- Луганская область;
- Николаевская область;
- Одесская область;
- Сумская область;
- Харьковская область;
- Херсонская область;
- Черниговская область;
- г. Киев.
Этот список аналогичен списку регионов в которых действует программа "єПідтримка".
Какие продукты стали дефицитом
В связи с введение в Украине военного положения некоторые продукты, особенно в областях, где ведутся активные боевые действия, стали настоящим дефицитом и пропадают с полок молниеносно.
Наши читатели из разных уголков страны рассказали, что трудно найти такие товары:
- консервы (особенно тушенка и дешевые виды рыбы);
- свежее мясо;
- молочные и кисломолочные продукты;
- крупы;
- сахар;
- мука;
- хлеб (по словам киевлян, в магазины чаще привозят одни батоны);
- дешевые виды сыра и колбасы;
- масло;
Можно также заметить, что первыми раскупают дешевые продукты, а на полках остаются дорогие деликатесы.
"Сегодня" также рассказывали, какие продукты могут подорожать в Украине и писали, сколько они стоят в польских магазинах.