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Украинцам будут бесплатно раздавать продукты – где можно получить набор

София Зиновьева
22 марта, 15:05
Рассказываем, в каких областях можно получить набор продуктов на целый месяц бесплатно

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, которые живут в зонах активных боевых действий.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 328, которое выложили на официальном сайте ведомства.

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В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:

  • зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;
  • крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;
  • макаронные изделия – 1 кг;
  • масло подсолнечное – 1 кг;
  • мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;
  • сахар – 1 кг;
  • молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;
  • хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;
  • чай, кофе – 200 г.

В документе отмечается, что список продуктов не является окончательным и может быть изменен, а при выдаче продуктовых наборов допустимо отклонение на 20%.

Где можно получить продукты?

Продовольственная помощь будет оказываться в таких регионах:

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  • Волынская область;
  • Днепропетровская область;
  • Донецкая область;
  • Житомирская область;
  • Запорожская область;
  • Киевская область;
  • Луганская область;
  • Николаевская область;
  • Одесская область;
  • Сумская область;
  • Харьковская область;
  • Херсонская область;
  • Черниговская область;
  • г. Киев.

Этот список аналогичен списку регионов в которых действует программа "єПідтримка".

Какие продукты стали дефицитом

В связи с введение в Украине военного положения некоторые продукты, особенно в областях, где ведутся активные боевые действия, стали настоящим дефицитом и пропадают с полок молниеносно.

Наши читатели из разных уголков страны рассказали, что трудно найти такие товары:

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  • консервы (особенно тушенка и дешевые виды рыбы);
  • свежее мясо;
  • молочные и кисломолочные продукты;
  • крупы;
  • сахар;
  • мука;
  • хлеб (по словам киевлян, в магазины чаще привозят одни батоны);
  • дешевые виды сыра и колбасы;
  • масло;

Можно также заметить, что первыми раскупают дешевые продукты, а на полках остаются дорогие деликатесы.

"Сегодня" также рассказывали, какие продукты могут подорожать в Украине и писали, сколько они стоят в польских магазинах.