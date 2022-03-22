Украинцам будут бесплатно раздавать продукты – где можно получить набор

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Государство будет бесплатно раздавать продукты украинцам, которые живут в зонах активных боевых действий.

Об этом свидетельствует постановление Кабмина № 328, которое выложили на официальном сайте ведомства.

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В основном речь идет о продуктах длительного хранения, то есть крупах и консервах, а полный список на одного человека в месяц выглядит так:

зерно (пшеница и/или кукуруза) для хлеба, муки – 12,14 кг;

крупы, рис; зерно для круп в пересчете на эквивалент крупы – 2 кг;

макаронные изделия – 1 кг;

масло подсолнечное – 1 кг;

мясные, рыбные, бобовые консервы – 2,5 кг;

сахар – 1 кг;

молоко или его заменитель (сгущенное молоко, сухое молоко в пересчете на эквивалент цельного молока) – 5 кг;

хлебобулочные и кондитерские изделия (печенье, сухари, хлебцы, бублики, пряники) – 1 кг;

чай, кофе – 200 г.

В документе отмечается, что список продуктов не является окончательным и может быть изменен, а при выдаче продуктовых наборов допустимо отклонение на 20%.

Где можно получить продукты?

Продовольственная помощь будет оказываться в таких регионах:

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Волынская область;

Днепропетровская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Запорожская область;

Киевская область;

Луганская область;

Николаевская область;

Одесская область;

Сумская область;

Харьковская область;

Херсонская область;

Черниговская область;

г. Киев.

Этот список аналогичен списку регионов в которых действует программа "єПідтримка".

Какие продукты стали дефицитом

В связи с введение в Украине военного положения некоторые продукты, особенно в областях, где ведутся активные боевые действия, стали настоящим дефицитом и пропадают с полок молниеносно.

Наши читатели из разных уголков страны рассказали, что трудно найти такие товары:

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консервы (особенно тушенка и дешевые виды рыбы);

свежее мясо;

молочные и кисломолочные продукты;

крупы;

сахар;

мука;

хлеб (по словам киевлян, в магазины чаще привозят одни батоны);

дешевые виды сыра и колбасы;

масло;

Можно также заметить, что первыми раскупают дешевые продукты, а на полках остаются дорогие деликатесы.

"Сегодня" также рассказывали, какие продукты могут подорожать в Украине и писали, сколько они стоят в польских магазинах.