Украинца напугали камеры Ощадбанка – что произошло

Камеры на банкоматах "Ощадбанка": зачем они там нужны / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Государственное финучреждение "Ощадбанк" заподозрили в слежке за клиентами: в одном из отделений банка украинец Александр Мельник заметил небольшую камеру, которую установили прямо над банкоматом. Устройство, возможно, могло записывать, как клиенты вводят пин-коды от своих карточек, когда снимают наличные.

Об этом мужчина написал на странице в социальной сети Facebook.

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По его словам, доступ к снятому видео могут получить сотрудники банка и люди, которые занимаются обслуживанием банкоматов.

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"После обращения на горячую линию прислали человека, который обслуживает банкоматы. С его слов, камеру установили они по просьбе банка. Также человек показал изображение с этой камеры. В центре изображения – клавиатура банкомата", – говорится в сообщении.

В комментариях к публикации сообщение оставил также сотрудник "Ощадбанка" Игорь Соколенко, который рассказал, что происходит. Представитель финучреждения отметил, что такие камеры установлены почти на всех банкоматах в Украине.

"В части она находится сбоку, в части – сверху, и фиксирует факт выдачи наличных. При вводе PIN-кода она выключается", – написал Соколенко.

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Новое приложение Ощадбанка

В декабре 2021 года Ощадбанк запустил новую мобильную программу "Мобильный Ощад". Планируется, что к концу 2022 года новое приложение заменит старое приложение "Ощад 24/7.

Разработчики обещают сохранение всех старых функций и добавление новых. Цель создания этого приложения – упрощение операций и уменьшение количества кликов для их проведения.

Особенностью "Мобильного Ощада" является виртуальный помощник Ощадик, который будет сопровождать пользователей по приложению.

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