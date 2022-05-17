Украина возвращается к плавающему курсу гривни? Что будет с долларом

Что будет с обменным курсом в Украине / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

В начале полномасштабного вторжения РФ в Украину Нацбанк заморозил официальный курс доллара на уровне 29,25 грн/долл.

Теперь НБУ размышляет о том, как вернуться к плавающему курсу. Об этом сообщил глава НБУ Кирилл Шевченко в интервью The Asahi Shimbun.

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Валюта, несмотря на войну, не обесценилась

Как пояснил Шевченко, валютные ограничения в начале полномасштабной войны помогли поддержать стабильность на рынке. Сейчас, по его словам, в Украине отклонение рыночного курса от официального совсем невелико.

В то же время НБУ уже готов отменять некоторые ограничения, в том числе и касающиеся курса гривни. Это позволит стабилизировать рынок.

"Хочу сообщить, что сейчас мы рассматриваем возможность смягчения некоторых валютных ограничений. Мы также думаем, как вернуться в режим плавающего обменного курса. Такой шаг принесет большую стабильность на валютный рынок", – отметил Шевченко.

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Точная дата размораживания официального курса пока неизвестна

Ранее заместитель главы НБУ Сергей Николайчук заявлял, что официальный курс доллара будет замороженным как минимум до завершения военного положения в Украине.

Николайчук добавил, что такой переход и восстановление продлится определенное время, и будет происходить очень осторожно и постепенно. Нацбанк будет делать это для того, чтобы избежать резких изменений и потрясений экономической системы.

В то же время, если бы НБУ не заморозил курс доллара, в обменниках он был бы по 90 или 100 грн. Об этом нам рассказал экономист, финансовый аналитик Алексей Кущ. Также эксперт объяснял, что то, каким будет курс доллара после войны, зависит от того, какой у нас будет послевоенный формат экономики.

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"Также важно – на сколько мы будем иметь доступ к своим южным портам и сможем ли мы отправлять оттуда грузы", – заметил эксперт.

Если у Украины будет такая возможность, то гривня не должна опуститься ниже 34-35 гривен, а по мере выделения нашей стране финансовой помощи и восстановления – национальная валюта может начать укрепляться.

Мы также писали о том, какой сейчас курс на черном рынке. Так, 16 мая средний курс продажи составлял 34,6 грн/долл., а курс покупки – 34,3 грн/долл. Самый низкий курс продажи среди предложений составил 34,4 грн/долл., а самый высокий – 35 грн грн/долл.

Кроме того, "Сегодня" отвечали на три главных вопроса о долларе в Украине, и рассказывали, что будет с долларом и евро в ближайшие годы.