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Такого курса еще не было: доллар на черном рынке снова бьет рекорды

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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16 мая, 09:41
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Рассказываем, как выглядят самые выгодные и самые завышенные предложения на черном рынке
Доллар на черном рынке растет
Доллар на черном рынке растет / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Курс доллара на черном рынке Украины уверенно растет и подбирается все ближе к 35 гривням.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Курс Украины".

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16 мая средний курс продажи составляет 34,6 грн/долл, а курс покупки – 34,3 грн/долл.

Самый низкий курс продажи среди предложений составляет 34,4 грн/долл., а самый высокий 35 грн грн/долл.

В целом ситуация выглядит так:

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Что будет с курсом валют в ближайшее время?

В комментарии "Сегодня" аналитик компании "Центр биржевых технологий" Максим Орыщак рассказал, что в течение недели, с 16 по 22 мая, курс доллара на наличном рынке в банках и обменниках будет колебаться в пределах 32,3-32,55 грн.

А вот евро за этот же период будет колебаться в пределах 36,00-36,08 грн. На межбанке официальный курс гривни никак не изменится из-за ограничений НБУ.

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"Мы допускаем постепенную девальвацию гривни на наличном рынке только ввиду того, что это спекулятивная возможность заработать тем, кто продает валюту, пока есть хоть какой-то спрос на эту валюту", – отметил эксперт.

По словам эксперта, украинцы не понимают дальнейших перспектив и собственного положения в период войны, поэтому периодически покупают иностранную валюту.

Орыщак уверяет, что сильной девальвации гривни ждать не стоит из-за того, что НБУ очень жестко сдерживает курс.

"Сегодня" ранее отвечали на три главных вопроса о долларе в Украине, и рассказывали, что США выпустили эксклюзивный доллар.

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