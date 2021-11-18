Украина резко прекратила импорт электроэнергии из Беларуси – что произошло

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Украина прекратила импорт электроэнергии из Белоруссии в четверг, 18 ноября.
Про это говорится в данных оператора системы передачи "Укрэнерго".
На карте видно, что импорт из Беларуси составляет 0 МВт-ч по состоянию на утро, хотя вчера данный показатель был на уровне 415 МВт-ч.
Некоторые СМИ связывают это с сообщениями, которые стали появляться в разных изданиях Беларуси, о прекращении экспорта электроэнергии в Украину.
Государственный ресурс БелТА сообщил это, ссылаясь на пресс службу Министерства энергетики Беларуси.
Хотя в данный момент на официальном сайте такая публикация отсутствует.
"Поставка электроэнергии в Украину будет прекращена с 18 ноября, согласно установленному порядку взаимодействия в рамках контрактных отношений", – сказали в Минэнерго Беларуси.
Запрет импорта из Белоруссии
До 1 ноября в Украине действовал запрет на импорт электроэнергии из России и Белоруссии.
Несмотря на угрозу энергетической независимости Украины, в Минэнерго не стали продолжать запрет и он начался 6 ноября 2021 года.
По мнению финансового аналитика Алексея Лупоносова, такое решение было принято "не от хорошей жизни" и безусловно нанесет имиджевый удар.
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