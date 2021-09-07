Украина предложила США создать зону свободной торговли

Украина стремится к ЗСТ с Соединенными Штатами / Фото: Коллаж: Сегодня

В ходе визита президента Владимира Зеленского в Вашингтон украинская сторона предложила Соединенным Штатам создать создать зону свободной торговли.

Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в эфире "Свободы слова" на ICTV.

Глава МИД уточнил, что наша страна уже давно обсуждает введение безвизового режима с США, Великобританией и Канадой, а в этот раз украинские представители сделали новое предложение.

"У нас есть другая инициатива, которую мы предложили американцам – это зона свободной торговли между Украиной и Соединенными Штатами, потому что мы хотим укреплять нашу экономику", – заявил Кулеба.

Он добавил, что Украине необходима сильная экономика в частности, чтобы создавать резервы, которые можно было бы тратить на оборону от военной агрессии.

Напомним, зона свободной торговли действует с 1 января 2021 года между Украиной и Израилем. Соответствующее соглашение было подписано за два года до вступления в силу.

Кроме того, Украина рассчитывает на прогресс в дальнейшем развитии экономической интеграции в Европейский Союз.

В то же время в Канаде в декабре заявляли, что соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой будет расширено в 2021 году за счет сферы услуг. При этом необходимым условием было продвижение по пути реформ и в частности реформирование системы правосудия.