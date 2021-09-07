Україна запропонувала США створити зону вільної торгівлі

Україна прагне ЗВТ зі Сполученими Штатами / Фото: Колаж: Сьогодні

Під час візиту президента Володимира Зеленського у Вашингтон українська сторона запропонувала Сполученим Штатам створити зону вільної торгівлі.

Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в ефірі "Свободи слова" на ICTV.

Глава МЗС уточнив, що наша країна вже давно обговорює введення безвізового режиму з США, Великою Британією і Канадою, а цього разу українські представники зробили нову пропозицію.

"У нас є інша ініціатива, яку ми запропонували американцям – це зона вільної торгівлі між Україною і Сполученими Штатами, тому що ми хочемо зміцнювати нашу економіку", – заявив Кулеба.

Він додав, що Україні необхідна сильна економіка зокрема, щоб створювати резерви, які можна було б витрачати на оборону від військової агресії.

Нагадаємо, зона вільної торгівлі діє з 1 січня 2021 року між Україною та Ізраїлем. Відповідна угода була підписана за два роки до набуття чинності.

Крім того, Україна розраховує на прогрес у подальшому розвитку економічної інтеграції в Європейський Союз.

Водночас у Канаді в грудні заявляли, що угода про вільну торгівлю між Україною і Канадою буде розширено в 2021 році за рахунок сфери послуг. При цьому необхідною умовою було просування на шляху реформ і зокрема реформування системи правосуддя.