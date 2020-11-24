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Свободная торговля между Украиной и Израилем заработает с 1 января

24 ноября, 10:59

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Запуск ЗСТ позволит увеличить отечественный экспорт, считает президент Зеленский

Зона свободной торговли (ЗСТ) между Украиной и Израилем начнет действовать с 1 января 2021 года.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский на странице в Twitter.

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"Это новый уровень отношений между странами и зеленый свет для увеличения украинского экспорта, более тесной кооперации в сферах high-tech, инжиниринга, развития инвестиционного сотрудничества", – написал Зеленский.

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Напомним, соглашение о ЗСТ с Израилем Украина ратифицировала еще в прошлом году. До недавнего времени Киев ожидал решения израильской стороны.

Диалог с Израилем о создании ЗСТ активизировался в 2015 году, а уже в 2017-м состоялись 11 раундов переговоров. Отмечалось, что соглашение позволит без пошлин экспортировать в Израиль агропромышленную продукцию и продовольствие, а также лекарства, косметику, продукцию химической и легкой промышленности, строительные материалы и электронику.

В марте 2018 года Украина и Израиль завершили переговоры о ЗСТ. Соглашение было подписано в январе-2019.

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Израиль Украина зона свободной торговли ЗСТ Владимир Зеленский внешняя торговля свободная торговля

Источник: Сегодня

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