Украина потеряла за месяц почти 3 млн долл. из валютных резервов – на что ушли деньги

Украина потеряла за месяц почти 3 млн долл. из валютных резервов - причина / Фото: Коллаж: Сегодня

Размер международных резервов Украины сократился на 9,2% (2 909,29 млн долларов) в течение сентября 2021 года. По состоянию на 1 октября данный показатель составляет 28 705,16 долларов.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

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Согласно им, в течение года международные резервы сократились на 1,5%, то есть на 427,73 млн долларов.

Перед этим, в августе, резервы достигли максимума за последние девять лет.

В пресс-службе НБУ отметили, что платежи правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составляют более 2,5 млн долларов.

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В частности, на погашение внешних государственных облигаций было направлено 2 521,1 млн долларов.

Также в пресс-службе напомнили, что в августе Украина получила 2,7 млрд долл. от МВФ за счет дополнительной эмиссии специальных прав заимствования.

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Эти средства фонд выделяет всем странам-членам на восстановление экономики после коронакризиса.

Миссия МВФ в Украине

Министр финансов Украины Сергей Марченко заявил, что до конца года Украина ждет макрофинансовую помощь от Евросоюза, а также новый транш от Международного валютного фонда в размере 700 млн долларов.

По словам Марченко, резкий подъем цен на газ может представлять риск для переговоров с МВФ, миссия которого стартовала в Украине 21 сентября 2021.