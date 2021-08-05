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Украина пополнила долларовые запасы: две причины

5 августа, 13:46

Ксения Капустинская

За счет золотовалютных резервов Украина может четыре месяца оплачивать импорт

ЗВР Украины увеличились / Фото: AFP, НБУ

По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.

За июль ЗВР Украины выросли на 2,1%. Главными причинами стали:

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Нынешнего объема резервов хватает на покрытие расходов на импорт в течение 4,1 мес., рассчитали в Нацбанке.

Что повлияло на объем ЗВР в июле:

Напомним, ранее предполагалось, что вопрос наполнения валютных резервов обострится к осени, ведь в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу.

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Однако теперь стало известно, что Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ вне программы stand-by. Эти средства помогут Киеву пройти сложный период без потерь. Кроме того, это не кредит, безвозмездная помощь. Соответственно, она не увеличит госдолг Украины.

К слову, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.

А недавно Верховная Рада проголосовала за законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия. Его принятие является одним из условий получения транша МВФ:

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Источник: Сегодня

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