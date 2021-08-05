Украина пополнила долларовые запасы: две причины

За счет золотовалютных резервов Украина может четыре месяца оплачивать импорт

ЗВР Украины увеличились / Фото: AFP, НБУ

По состоянию на 1 августа 2021 года международные (золотовалютные) резервы (ЗВР) Украины составили 28,95 млрд долларов США в эквиваленте. Таким образом, объем валютных "запасов" страны за месяц увеличился более чем на полмиллиарда долларов – 1 июля в резервах Нацбанках находилось 28,36 млрд долларов. Впрочем, с начала года объем резервов уменьшился на 150 млн долларов.

За июль ЗВР Украины выросли на 2,1%. Главными причинами стали:

доразмещение правительством еврооблигаций;

покупка валюты на межбанке Национальным банком.

Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ). Нынешнего объема резервов хватает на покрытие расходов на импорт в течение 4,1 мес., рассчитали в Нацбанке.

Что повлияло на объем ЗВР в июле:

Погашение государственного и гарантированного государством долга. Выплаты в валюте составили 416,9 млн долларов.

Валютные поступления в пользу правительства. Они составили 665,8 млн долларов.

Операции Нацбанка на межбанковском валютном рынке. Регулятор за счет покупки валюты на межбанке пополнил резервы на 188 млн долларов.

Переоценка стоимости финансовых инструментов из-за изменения рыночной стоимости и курса валют. Увеличение составило 156,5 млн долларов.

Напомним, ранее предполагалось, что вопрос наполнения валютных резервов обострится к осени, ведь в сентябре Украину ждут пиковые выплаты по госдолгу.

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Однако теперь стало известно, что Украина получит 2,7 млрд долларов от МВФ вне программы stand-by. Эти средства помогут Киеву пройти сложный период без потерь. Кроме того, это не кредит, безвозмездная помощь. Соответственно, она не увеличит госдолг Украины.

К слову, многие аналитики допускают, что Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе stand-by.

А недавно Верховная Рада проголосовала за законопроект о перезагрузке Высшего совета правосудия. Его принятие является одним из условий получения транша МВФ: