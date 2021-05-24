Украина готова установить абсолютный рекорд: 100 млн тонн зерновых

Поле пшеницы / Фото: Pixabay

Даже несмотря на потерю части Донбасса и Крыма, где 70% полей поросли бурьяном, а сорняки "забили" пшеницу, в Украине урожай зерновых и масличных культур в 2021 году может превысить 100 млн тонн.

Об этом глава Министерства аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко заявил агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, ожидается рост урожая озимой пшеницы, кукурузы, подсолнечника, ячменя и, возможно, сои.

"Если количество осадков будет на том уровне, как мы видим в мае, то и по сое у нас также будет прирост", – уточнил министр. По его словам, своевременное выполнение аграриями комплекса весенних полевых работ позволяет оценивать объемы урожая в нынешнем сезоне со "здоровым оптимизмом".

"Мы имеем все предпосылки к установлению в этом году абсолютного рекорда – урожая зерновых и масличных культур в 100 млн тонн", – сказал он на пресс-конференции в Киеве.

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Напомним, в 2019-м Украина намолотила рекордные 74,3 млн тонн зерновых.

До этого 2018 год тоже стал рекордным, когда было намолочено почти 70 млн тонн зерновых и зернобобовых.

Предыдущий рекорд был установлен в 2016-м, когда намолотили 61,3 млн тонн зерновых.

Напомним, что в 2020-м погода помешала установить очередной рекорд.