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Сорняки забили пшеницу. В Крыму 70% полей поросли бурьяном

27 апреля, 16:45

Игорь Тимофеев Игорь Тимофеев

Сорные растения на сельхозугодьях наносят огромный экономический ущерб – снижают урожай, ухудшают качество продукции

В оккупированном Россией Крыму на полях в посевах озимых зерновых и других сельхозкультур выявлены сорные растения, численность которых приближается к пороговой.

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Об этом Ассоциация реинтеграции Крыма сообщает со ссылкой на т.наз. филиал "Россельхозцентра" по Крыму.

"Всего на выявление культур-засорителей обследовано 94,82 тыс. га, из них засорено 66,5 тыс. га, что составляется 70% от исследованной территории", — говорится в сообщении.

Сорные растения на сельхозугодьях наносят огромный экономический ущерб сельскому хозяйству: снижают урожай, ухудшают качество продукции. При средней засоренности посевов урожай снижается на 20-25%, а при сильной ‒ может погибнуть полностью.

Напомним, летом 2014 года оккупационные власти Крыма столкнулись с проблемой реализации урожая зерновых. Тогда было собрано 400 тысяч тонн ячменя и 700 тысяч тонн пшеницы.

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В самом урожайном 2017-м собрали 1394 тысяч тонн зерна, а после перекрытия Украиной Северо-Крымского канала засуха уничтожила большую часть посевов, позволив в 2018-м собрать только 760,5 тысяч тонн зерновых.

А теперь Крыму грозит новая беда – хлебные жучки и полевые мыши могут уничтожить урожай зерна.

В прошлом году украинские аграрии тоже столкнулись с проблемой:

Все подробности в спецтеме Водоснабжение Крыма

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урожай пшеница сорняки оккупация Крыма урожайность

Источник: Сегодня

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