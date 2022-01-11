Удалось обмануть систему: как украинцев обворовывают через "Укрпочту"

Мошенники придумали новый способ обмана через "Укрпочту" / Фото: Коллаж: Сегодня

Мошенники придумали новый способ обмана через сайт купли-продажи OLX и "Укрпочту" и воруют у украинцев деньги.

Об этом в Facebook выложил видео один из пользователей, где рассказал свою историю с аферистами.

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На сайте OLX мужчина нашел очень выгодное предложение по продаже смартфона и попросил отправить с помощью функции OLX-Доставка, поскольку считает ее безопасной.

На что продавец согласился, и сказал, что может выслать товар "Укрпочтой", клиент согласился, и оплатил полную сумму. Отправка произошла через сутки, посылку мужчина мониторил через приложение.

В тот же день на сайте появляется еще одно объявление, абсолютно идентичное тому, по которому обманутый украинец купил телефон. Тогда он попросил свою знакомую откликнутся на это объявление и уточнить, отправляет ли продавец товар OLX-Доставкой.

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Женщине ответили утвердительно. Через несколько дней покупатель идет получать прибывшую посылку в отделение и решает осмотреть ее на месте.

Вместо дорогого смартфона, внутри лежали сок, "Сникерс" и шоколадка, из-за чего клиент отказывается от посылки и получает возврат денег через OLX-Доставку.

Через несколько дней обманутый мужчина случайно встречает сотрудницу "Укрпочты", которая рассказывает, что через пару часов после него в отделение пришел человек с его номером накладной и пытался забрать его посылку.

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В чем суть схемы?

Итак, обман мошенников состоит в том, что сразу после получения посылки в отделение, они или их подельники, забирают ее вместо вас, зная номер накладной.

Таким образом, OLX-доставка подтверждает, что все в порядке и на карту злоумышленнику переводят ваши средства, этого клиента пытались "кинуть" на целых 11 тысяч.

"Укрпочтой" мошенники отправляют потому, что там зачастую не спрашивают документы у получателя и достаточно знать номер отправления.

Новая схема обмана через "Новую почту"

Недавно в интернете всплыла очередная схема обмана. Мошенники при покупке товара в интернете предлагают воспользоваться якобы новой услугой от "Новой почты" – "novapay".

Жертву убеждают, что она работает по принципу OLX-Доставки и пересылают неизвестную ссылку, которая оказывается фишинговой. Далее у человека пропадают все деньги с карты и мошенник исчезает.

В "Новой почте" объяснили, что novapay – это их платежная система и никакой отдельной функции не существует.

Ранее мы писали, что мошенники создали фейковый сайт популярного банка и рассказывали, какую схему придумали аферисты с "тысячей Зеленского".