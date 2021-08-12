Ученые научились превращать аммиак в зеленый водород

Зеленый водород можно получать из аммиака / Фото: JENS SCHLUETER/AFP via Getty Images, Pivot Bio/Handout via REUTERS

Корейские исследователи из Школы энергетики и химической инженерии UNIST объявили о прорыве в технологии, которая преобразует жидкий аммиак в экологически чистый водород. Результаты этой группы ученых уже привлекли внимание восьми исследовательских сообществ по всему миру.

Ученым удалось получить экологически чистый водород в больших количествах с чистотой почти 100% путем разложения жидкого аммиака, пишет Hightech.

Такой метод потребляет в три раза меньше энергии, чем водород, полученный с помощью электролиза воды.

Зачем делать водород из аммиака

Аммиак стал привлекательным потенциальным носителем водорода благодаря чрезвычайно высокой энергетической плотности. Кроме того, аммиак относительно легко хранить в больших объемах.

Электролиз аммиака для получения азота и водорода теоретически требует внешнего напряжения всего 0,06 В, что гораздо меньше чем количество энергии, необходимое для электролиза воды (1,23 В).

Сторонники водородной энергетики считают, что водород, который при сжигании выделяет только воду, можно использовать в разных сферах:

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как замену топлива в промышленных процессах (например, при производстве стали и цемента):

в автомобилях вместо бензина;

для отопления домов;

в качестве чистой энергии для прочих коммунальных услуг, когда солнечная и ветровая энергия недоступны (водород можно хранить и сжигать для генерирования электричества по мере необходимости).

Напомним, в 2020 году в рамках Европейского зеленого соглашения ЕС инициировал водородную стратегию, которая поможет континенту отказаться от ископаемых источников энергии. При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба считает, что Украина может стать надежным поставщиком водорода в Европейский Союз.

Также сообщалось, что Нидерланды задумали создать в Европе уникальную биржу водорода.

А в Финляндии уже начали испытания двигателя на 100%-м водороде.

Как выглядит первый в мире подвесной поезд со стеклянным полом, который работает на зеленой энергии, узнавайте из видеосюжета: