Uber возвращается в Киев: что изменится для водителей и пассажиров

Uber вернулся в Киев после почти двух месячного перерыва / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Сервис такси Uber возобновил работу в Киеве после разрешения от городских властей.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

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Компания решила отказаться от комиссии за обслуживание, поэтому вся стоимость поездок будет начисляться водителям.

"С сегодняшнего дня Uber возобновил работу в Киеве. Чтобы поддержать немедленное восстановление города, Uber не будет взимать ни одну комиссию за поездки — значит полная стоимость проезда, уплаченная пассажирами, будет поступать непосредственно местным водителям", – сказано в пресс-релизе Uber.

Также компания пожертвует 10 тысяч бесплатных поездок государственным служащим и другим работникам критической инфраструктуры, которые во время войны продолжают рабоать для киевлян.

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Кроме того, Uber будет предлагать промокоды на бесплатные поездки в центры сдачи крови донорам из DonorUA — они доступны во всех городах, где работает платформа (в Киеве, Львове, Черновцах, Виннице, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Ровно и Луцке).

Отметим, что сервис такси Uber приостановил свою работу в Киеве и других городах Украины еще 24 февраля, когда российские войска вторглись в нашу страну.

Доставка Glovo снова заработала в Украине

Популярный сервис доставки работает уже в 24 городах страны, но компания вынуждена была сократить количество курьеров.

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Так, до войны на сервис работало 10 тысяч курьеров, а сейчас их осталось всего 3 тысячи 700. Курьеры развозят заказы в основном в западных регионах, а также в Киеве, Одессе, Днепре, Полтаве.

Ранее мы рассказывали, что в Украине приостановили работу рестораны сети McDonald's, и писали, как работают самые популярные сервисы доставки в Украине.