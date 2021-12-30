У вас есть ровно 60 дней: в "Нафтогазе" предупредили, кому готовиться к отключению газа

Кому могут отключить газ через 2 месяца / Фото: Коллаж: Сегодня
Компания "Нафтогаз", выполняющая функцию поставщика последней надежды сообщила, в каком случае некоторым украинцам могут отключить газоснабжение.
Об этом сообщается на сайте компании.
По данным "Нафтогаза", если вы стали клиентом ППН (поставщика последней надежды), нужно выбрать себе нового поставщика в течение двух месяцев.
"Если в течение этого времени клиент не сможет найти поставщика, он должен готовиться к отключению газа", – отмечают в компании.
Что делать?
ППН – это газоснабжающая компания, которая в течение двух месяцев обслуживает клиентов, по каким-то причинам оставшихся без поставщика газа. Для них действует фиксированный тариф в размере 7,96 грн за кубометр газа, а для бюджетных учреждений 16,8 грн.
Например, если поставщик обанкротился или был ликвидирован, его лицензия приостановлена или аннулирована или нет клиента в реестре потребителей. На данный момент, услугами ПОН пользуются около 347 тысяч бытовых потребителей.
Для того чтобы перестать быть клиентом ПОН и не бояться отключения газа через 60 дней, нужно выбрать нового поставщика и подключиться к нему. Сегодня это можно сделать даже не выходя из дома.
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